8 ayda 500 bin ziyaretçi ağırladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesince geçen yıl hizmete açılan, 15 değişik türde 70 yavrunun dünyaya geldiği hayvanat bahçesi, 8 ayda 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Henüz bir yılını doldurmayan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin ev sahipliği yaptığı 243 türde bin 665 hayvanın, 70'i burada dünyaya gözlerini açtı.

Ziraat, orman ve su ürünleri mühendisleriyle veteriner hekim, biyolog, dalgıç, tekniker ve hayvan bakıcısından oluşan 60 kişilik bir kadronun hizmet verdiği hayvanların yuvaları, yeni yılda yavrularıyla şenlendi.

Dünyadaki diğer hayvanat bahçeleriyle akvaryumlarda doğan hayvanlardan oluşturulan hayvanat bahçesindeki hayvanlar, mevsimlere göre hazırlanan özel diyetlerle besleniyor.

- "İlgi oldukça güzel"

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Ayşe Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz bir yılı doldurmamış yeni bir hayvanat bahçesi olmalarına rağmen 8 ayda 500 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Gencer, 70 yavrunun Eskişehir'de gözünü dünyaya açtığını dile getirerek, 30 mahmuzlu kaplumbağa, 7 Kamerun koyunu, 5 Valabi kangurusu, 4 çinçila, 4 deve kuşu, 3 mirket, 3 geyik, 2 ceylan, 2 halka kuyruklu lemur, 2 Grivet maymunu, 2 kapibara, 2 kirikajou, 2 mavi ara papağanı, 1 akbaba beç tavuğu ve 1 antilop ile hayvanat bahçesinin daha da renklendiğini aktardı.

Yeni dünyaya gelen yavruların hayvanat bahçesine çabuk adaptasyon sağladığını ifade eden Gencer, "Geçen yıl 28 Nisan'da açılışını yaptığımız Eskişehir Hayvanat Bahçesine hem kentteki vatandaşlardan hem de dışarıdan gelen turistlerle ilgi oldukça güzel. Ebeveynlerin yavrularıyla bahçeye adaptasyonu gayet başarılı. Gün geçtikçe daha güzel bir ortam oluşuyor." diye konuştu.

- "Yeni yıl sürprizimiz antilop yavrusu"

Gencer, 15 farklı türde hayvanın 70 yavrusuyla 2017'yi bitirdiklerini, yeni yıl sürprizinin bir antilop yavrusu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"En son yılbaşında yeni yıl sürprizi olarak bir antilop yavrusunu kucakladık. Bu hayvanımız 'red list (kırmızı liste)' dediğimiz listede. Dünya üzerinde Pakistan ve Hindistan'da daha çok görülen ve artık nesilleri tükenmek üzere olan bir canlı. Bunun dünya popülasyonuna katılması bizde büyük sevinç yarattı. Bahçemizde, mevsimlere göre hijyenik ortamlarda yemler hazırlanıyor. Özel rasyonlarla hayvanlarımız besleniyor. Yeni doğan yavru antilop, hava şartlarından dolayı annesiyle beraber iç ortamda ve annesi tarafından besleniyor. Sağlık durumu da gayet iyi."

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri, özel olarak oluşturulan yaşam alanlarında, yerden ısıtmalı ve havalandırmalı evlerinde yavrularıyla ziyaretçilerini bekliyor.







