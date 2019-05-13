KARAMAN (AA) - Karaman'da, 742. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri düzenlendi.

Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde gerçekleştirilen etkinlikler öncesinde, Karaman Valisi Fahri Meral ve beraberindeki protokol üyeleri, Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesine ziyarette bulunup, dua etti.

Ardından köy meydanında düzenlenen programda konuşan Vali Meral, Türkçeye 742 yıldır başkentlik yapan Karaman'a bu onuru kazandıran büyük devlet adamı Karamanoğlu Mehmet Bey'i anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Toplulukları millet yapan en önemli unsurlardan birinin dil birliği olduğunu vurgulayan Meral, "Bir milleti ayakta tutan, birbirine bağlayan, sosyal hayatı düzenleyen ve devam ettiren, milli şuuru besleyen bir unsur olarak dilin oynadığı rol çok büyüktür. Dünyanın en köklü, en zengin dillerinden olan Türkçemizin de millet olmamızda, milli birlik ve beraberliğimizi devam ettirmemizde, kültürümüzü bugünlere taşımamızda önemi ve değeri tartışmasızdır." diye konuştu.

- "Türkçeyi devlet dili olarak ilan etmiştir"



Meral, kültür ve medeniyet dili Türkçenin tarih boyunca çok geniş coğrafyalarda konuşulduğunu, konuşulduğu her yerde dostluk, kardeşlik, sevgi ve adaleti dillendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 yılında 'Bugünden sonra; dergahta bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşulmayacak' diye dil fermanını yayınlamış ve Türkçeyi devlet dili olarak ilan etmiştir. Bu fermanı ile dil ve kültür birliğimizin sağlanması konusuna öncülük etmiştir. Türkçemize sahip çıkmak, başka dillerin olumsuz etkisinden koruyup geliştirmek, devletin olduğu gibi toplumun da en temel görevlerinden biridir. Bu görev bizlere Türkçenin ana dokusunun bozulmadan bugüne ulaşmasını sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey'in, yaptığı inkılapları, yazı ve dil alanında yaptığı yeniliklerle taçlandıran, dilimizin bugünlere gelmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetidir. Güçlü medeniyetler güçlü dile sahip olmakla olur. Türkçemize hakettiği özeni göstermek milletimizin her ferdine düşen asli görevdir. Türkçenin dünyada bilim, sanat ve edebiyat dili olarak hakettiği konuma gelmesi hepimizin hedefi olmalıdır."

Daha sonra Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı temsili olarak okundu.

Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek Kaymakamı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, Karaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan ve vatandaşlar katıldı.