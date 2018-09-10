7. Sivas Kitap Günleri sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi koordinesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Sivas Kitap Günleri sona erdi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Sivas 7. Kitap Günleri, yoğun ilgi gördü.

Her yıl Sivas’ın önemli şahsiyetleri anısına gerçekleştirilen etkinlik bu yıl İhramcızade İsmail Hakkı Toprak anısına düzenlendi. 100 stantta 80 yayınevinin katıldığı 7. Sivas Kitap Günleri'nde, 20 söyleşi gerçekleştirildi.

Kitap Günleri kapsamında Sivas'ta misafir olan yayınevleri, tarihi kent meydanında kitaplarını sergileyerek, kitapseverlerin yoğun taleplerine cevap verdi. Tanınmış ve her biri kendi alanında geniş okuyucu kitlesine sahip olan birçok yazar, şair, sporcu ve akademisyen Buruciye Medresesi'nde yaptıkları söyleşilerin ardından kalabalık kitlelerle Tarihi Kent Meydanı’nda imza programı gerçekleştirdi.

Söyleşi programlarının yanı sıra, gerçekleştirilen “Meddah ve Karagöz Oyunu” çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Buruciye Medresesini dolduran her yaştan çok sayıda çocuk keyifli anlar yaşadı. Diğer yandan yetiştirme yurdunda kalan, köylerde yaşayan ve dezavantajlı gruptaki çocuklar da, 7. Sivas Kitap Günleri'ne katılımı sağlandı. Çocuklar hem etkinliklere katılma imkanı bulurken hem de Sivas’ı gezme fırsatı yakaladı.

Sivas 7. Kitap Günleri kapsamında etkinlik alanında iki farklı yere kurulan kitap bağış kumbaraları, kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Açılıştan etkinliklerin son gününe kadar fuar alanında yer alan kumbaralara, her yaştan kitapseverler kitaplarını bıraktı. Kitapseverlerin bağışları ile dolan kumbaralar Sivas İl Özel İdaresince düzenlenerek, nüfusu yoğun ve ihtiyacı olan köy okullarına kütüphane olarak kazandırılacak.

Etkinliği düzenleyen heyetle bir araya gelen Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, 7. Sivas Kitap Günleri'nin dolu dolu geçtiğini ve başarıyla tamamlandığını belirtti.

Programlara katılımın yoğun olduğunu belirten Kaya, "Buruciye Medresesi de bu ortama bambaşka bir güzellik kattı. Kitap günleri Sivas için bir marka oldu. Sekizincisi, 4 Eylül Kongresinin 100. yılına denk geliyor. İnanıyorum ki 7’sinden sonra, 17.si, 27.si hatta 77.si düzenlenecek. Kitap Günleri gelecekte de Sivas’ın tanıtımının ve turizminin bir parçası olacak. Etkinlik boyunca emek gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise programa katkı sunanlara teşekkür etti.