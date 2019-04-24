7. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali başladı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarınca düzenlenen, çeşitli üniversitelerden tiyatro gruplarının sahne alacağı festival, açılış töreniyle başladı.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen festivalin, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarında düzenlenen açılış töreninde, öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Türk sanat müziği dinletisi sunuldu.

Vakfın genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, törende yaptığı konuşmada, festival kapsamında tüm oyunların ücretsiz olarak seyirciyle buluşacağını söyledi.

Farklı üniversitelerin sahneleyeceği oyunların festival boyunca izleneceğini belirten Safkan, "Gençleri ve tiyatroseverleri bir araya getirme açısından bu festivali çok kıymetli buluyoruz." dedi.

Vakfın önemli faaliyet alanlarından birinin kültür ve sanat olduğunu dile getiren Safkan, "Dilek Sabancı Tiyatro Festivali'nde 7. yılı gördük, Adana'da 21. kez düzenlediğimiz Uluslararası Devlet Tiyatroları ve Sabancı Tiyatro Festivali devam ediyor. Bunlarla gurur duyuyoruz. Çünkü ortaklaşa düzenlediğimiz festivaller bunlar. Güçleri birleştirdiğimizde çok daha güzel işlere imza atıyoruz." diye konuştu.

- "Salonlarda yer kalmıyor"



Safkan, festivale katılımın yüksek olduğunu gözlemlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Salonlarda yer kalmıyor, seyirciler merdivenlere taşıyor. Biz de tabii çok mutlu oluyoruz. Gençlerle büyümek, gelişmek çok güzel. Ne verirsek karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Vakıf olarak önemli eğitim projelerine de destek veriyoruz. Sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak bizim için çok kıymetli. Biz, yapanı teşvik etmeyi, desteklemeyi önemsiyoruz. Paylaşmayı temel felsefe olarak gören kurucumuz Hacı Ömer Sabancı, 'Bu topraklardan kazandıklarımızı, bu toprakların insanlarıyla paylaşalım' demiş ve Vakfımızın kuruluşu gerçekleşmiş. Bizler de bu doğrultuda hareket ediyoruz."

Konuşmanın ardından, vakıf temsilcilerine plaket takdim edildi. Sonrasında ise festivalin ilk oyunu "Kafesten Bir Kuş Uçtu", SÜ öğrencilerince sahnelendi.

Programa, Hacı Ömer Sabancı Vakfı yöneticileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve tiyatroseverler katıldı.

24-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festival programı ise şöyle:

24 Nisan-Selçuk Üniversitesi: Kafesten Bir Kuş Uçtu

25 Nisan-Atatürk Üniversitesi: Kenoya’nın Sesi

26 Nisan-Ordu Üniversitesi: Kuşlar

27 Nisan-Kocaeli Üniversitesi: Sezuan’ın İyi İnsanı

28 Nisan-Ankara Üniversitesi: Sidikli Kasabası



