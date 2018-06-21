KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde 7. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımına çok faydalı olduğunu söyledi.

Akşehir'in artık kirazda bir dünya markası olduğunu ifade eden Akkaya, "Bu sene yağışların düzensizliği kaliteyi biraz etkiledi. Bizim sorunumuz üretmek değil. Esas sorun ürünü pazarlayabilmek. Kiraz borsası oluşturmak, soğuk hava depolarıyla şoklama tesislerinin sayısını arttırmak için çalışmalarımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan aşıklar, hünerlerini sergiledi.

Daha sonra en güzel kiraz bahçesi ve en güzel kiraz yarışmasının sonuçları açıklandı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Sorkun'dan Halil İbrahim Yüksel'in bahçesi en güzel kiraz bahçesi seçilirken, Gölçayır'dan Fatma Helvacı'nın kirazları ise en güzel kiraz olarak belirlendi.







