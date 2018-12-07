NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "5. Uluslararası Öğrenciler Kültür Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe gelenler, stantlarda sergilenen yöresel kıyafet ve eşyaya yoğun ilgi gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, açılışta yaptığı konuşmada, "üniversite" kelimesinin evrenselliği anlattığını söyledi.

Üniversitelerin farklı kültürlerden öğrencilerin katılımıyla renklendiğini ve zenginleştiğini belirten Kar, şunları dile getirdi:

"Bu açıdan üniversitemizin uluslararasılaşmasına çok büyük önem veriyoruz. Fuarlara imkanlar dahilinde katılarak daha fazla öğrenci gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz, kendi arkadaş gruplarında kültürel müzikleri, dansları paylaşımda bulunuyorlar ama geniş kitlelere bu farklılıkların hissettirilmesi noktasında bu tür faaliyetleri gelenekselleştirelim diye karar aldık.

Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Afganistan'dan Azerbaycan'a, Filistin'den Kazakistan'a, Pakistan'dan Suriye'ye 45 farklı ülkeden öğrenciler, yöresel kıyafetlerini giyerek şarkılar söyledi ve dans gösterileri sundu.

Gecenin sonunda öğrencilerin birlikte seslendirdiği "Bütün Dünya Buna İnansa" şarkısı büyük beğeni topladı.