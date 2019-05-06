5. Kocatepe Gençlik Fuarı sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "İnsanlığın derdini kendi derdiymiş gibi hisseden ve bu yolda gönlünü vakfeden nesiller ülkelerini bir adım ileriye taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezinden (KAGEM) yapılan açıklamaya göre Polat, bu yıl altıncısı 2-5 Mayıs'ta "Kimlik, şuur, istikamet" temasıyla düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı'nın kapanış törenine katıldı.

Polat, törende yaptığı konuşmada, Vakıf tarafından eğitim, sosyal ve kültürel alanda yapılan faaliyetlere değinerek, fuarın gençlere verilen değerin önemli nişanelerinden biri olduğunu belirtti.

Fuara 38 sivil toplum kuruluşunun katıldığını, söyleşi, konferans, panel ve oturumların yanı sıra konser, röportaj, spor gösterisi, atölye çalışması ve farkındalık etkinliklerinin düzenlendiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Böylece tarihimizden devraldığımız söz konusu kavramların günümüzdeki yansımalarını görme imkanı bularak yeni bakış açıları kazandığınızı düşünüyorum. Buradan edindiğiniz kazanımları hayatınızda uygulayarak beklenen ve özlenen nesil olacağınıza inancımız tamdır."

Polat, gençlerin hakkı üstün tutan, nefis terbiyesini esas alan ve maneviyatı benimsemiş bir şekilde yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Unutmayalım ki ülkelerin en önemli kazanımları geleceğe umutla bakabilen, milletinin derdiyle hemhal olan inançlı gençlere sahip olmalarıdır. İnsanlığın derdini kendi derdiymiş gibi hisseden ve bu yolda gönlünü vakfeden nesiller ülkelerini bir adım ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Polat ile TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit, fuara katılan sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret ederek sertifika takdim etti.