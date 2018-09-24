4. Murad'ın yaptırdığı hamam restore edilecek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Osmanlı padişahı 4. Murad tarafından 1638'de çıktığı Bağdat Seferi sırasında yaptırdığı hamam, belediye tarafından çevresindeki yapılardan kurtarılmasının ardından, restore edilip müzeye dönüştürülmek isteniyor.

Çerkeş Belediyesi, etrafına sonradan eklenen yapılarla görünmez hale gelen tarihi hamamı, kamulaştırdığı yapıları yıkarak adeta gün yüzüne çıkardı.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkeş'in köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Sopacı, 4. Murad tarafından bölgenin imarı için hamam ve caminin yanı sıra dükkanlar da yapıldığını belirterek, "Bölgeye çok sayıda dükkanın yanı sıra cami ve hamam yapılıyor. Bu cami, işlemeleri ile ön plana çıkarken güzergahın en büyük camisi oluyor. Çerkeş, İpek Yolu üzerinde bulunduğu için çok sayıda yolcu ve ticaret kervanı bu yolu kullanıyor. O günden sonra Çerkeş, ekonomik ve sosyal anlamda bölgenin merkezi konumuna gelmiş. 4. Murad tarafından yaptırılan bu hamam sefere ve göreve giden askerlerin de kullandığı bir yer haline gelmiş." diye konuştu.

Kentin 1944'te yaşanan depremde büyük oranda zarar gördüğünü anlatan Sopacı, "1944 yılında yaşanan büyük deprem 4. Murad Camisi ve ilçedeki ahşap evlerin büyük bölümünün ne yazık ki yıkılmasına neden oldu. İlçedeki birçok tarihi bina da bu dönem ne yazık ki yerle bir oldu." dedi.

Bölgenin önemli tarihi yapılarından 4. Murat Hamamı'nın, etrafına eklenen yapılarla unutulduğunu söyleyen Sopacı, şöyle devam etti:

"Zaman içinde özel mülkiyet olan hamam ve çevresindeki binaları Çerkeş Belediyesi olarak kamulaştırdık. Çevresindeki kötü durumdaki binaları yıkarak hamamı gün yüzüne çıkardık. Hamamın ana hatları büyük oranda zarar görmeden günümüze kadar gelmiş."

İlçedeki tarihi değeri aslına uygun olarak yaşatmak istediklerini vurgulayan Sopacı, ilçede yaşayanların çoğunun tarihi hamamdan haberdar olmadıklarını, çevresindeki yapıların yakılmasıyla ortaya çıkan hamamı müzeye dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Kamulaştırma için ciddi kaynak ayırdıklarında, destek bulabildiklerinde restorasyona başlayacaklarını vurgulayan Sopacı, şunları kaydetti:

"Çerkeş'te 100 kişiden 95'i ne yazık ki bu hamamın burada olduğunu bilmiyordu. Etrafındaki ucube binalar hamamın her tarafını kapatmıştı. Gerekli çalışmalardan sonra insanlar bunu görmeye başladı. Biz burayı hamam müze olarak restore edip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu sayede ecdadımızın yaptığı eserler daha çok insan tarafından görülür."

Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdür Mustafa Kemal Karatatar da 4. Murad tarafından bölgeyi ihya etmek adına önemli yapılar kazandırıldığını söyledi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen hamamın da bu yapılardan biri olduğunu ifade eden Karatatar, "Zamanla bu hamamın mülkiyeti özel şahsa geçmiş. Hamama olan ilginin azalmasıyla birlikte kullanılmadığı için atıl duruma gelmiş. Zamanın da etkisiyle hamam ve çevresindeki yapılar oldukça yıpranmış. Hamam ve etrafını örten binalar bir süre önce Belediye tarafından kamulaştırıldı. Belediye Başkanımız bu hamamı ihya etmek için çeşitli çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi kaynaklara göre, Bağdat seferine çıkan 4. Murad, İstanbul-İzmit-Gerede-Çerkeş-Ilgaz-Tosya-Osmancık ve Amasya güzergahı üzerinde bulunan Çerkeş'te bir ordugah kurarak, ordunun burada dinlenmesini emreder. Askerler tarafından atlar için kazık çakılması sırasında yer altından boşluk sesi gelmesi ve buranın kazılması sonucu, Roma dönemine ait bir hamam bulunur.

4. Murat tarafından bölgenin imar edilmesi ile görevlendirilen Silahtar Mustafa Paşa tarafından bu hamamın yanına bir cami bir de hamam yaptırılır.

İnşa edilen yapıların ardından civardan gelenlerin bölgeye yerleşmeleri ile Çerkeş yerleşiminin temelleri atılmış olur.