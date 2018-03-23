ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 26 Mart-5 Nisan tarihlerinde çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

AÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü bu yıl çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. 26 Mart-5 Nisan arasında düzenlenecek etkinliklerle, tiyatro öğrencileri ve tiyatroseverler bu özel günün coşkusunu yaşarken, bir yandan da deneyimli sanatçıların farklı bakış açılarından yararlanma olanağı bulacak.

Kutlama programı kapsamında film gösterimlerinden söyleşilere, konferanslardan workshoplara, öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan tiyatro oyunlarından, konserlere ve sergilere kadar birçok etkinlik tiyatroseverlerle buluşacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Çelenk, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Köksal Çekiç, AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Savaş programa birer söyleşiyle katılacak.

Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı öğrencileri, Gürhan Elmalıoğlu, Fatih Gençkal ve Nazan Yerli tarafından düzenlenen workshoplara katılacak.

Programda ayrıca İngiltere'de bulunan Kraliyet Müzik Akademisinde eğitmen ve dünyaca ünlü orkestra şefi Alexander Walker yönetiminde düzenlenen bir konser de verilecek.

AÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Simten Demirkol Toygu, Nazan Yerli ve Özge Bozdoğan tarafından hazırlanan etkinliğe tiyatroseverler davet edildi.