23 Nisan’da uçurtma şenliği

KIRŞEHİR (AA) - Kaman ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliğinde eğlendi.

Kaman Gençlik Merkezi ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneği (PTT-DER) tarafından organize edilen şenliğe katılan çocuklara uçurtma, dondurma ve bayrak hediye edildi. Kaman Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen şenliğe öğrenci velileri de ilgi gösterdi.

PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu mutlu günün çocuklara armağan edildiğini hatırlatarak, "Kaman Gençlik Merkezi ve derneğimizle beraber çocukların neşesine biraz da biz neşe katmak istedik ve uçurtma şenliği tertip ettik. 100 kadar çocuğumuza uçurtma, dondurma ve bayrak gibi çeşitli hediyeler verdik. Biraz olsun yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere." dedi.

Kaman Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ecrin Betül Kaya, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Atatürk'e ve bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.

Öğrenci velisi Zekeriya Gökpınar da Kaman’da öğrencilere yönelik etkinlikte emeği geçen herkese şükranlarını sundu.