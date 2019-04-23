23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Spivakov Sanat Vakfı Türkiye Temsilcisi Amine Aygistova'nın organizasyonuyla Rusya'nın başkenti Moskova'dan Eskişehir'e gelen ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gösteri yaptı.

Aygistova'nın eşlik ettiği Aleksandir Konteev, Illia Progojev, Kisenia Lubaturova ve Arseniv Selikhov'dan oluşan ve yerel kıyafetler giyen ekip, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ve Espark Alışveriş Merkezi'nde müzik dinletileri sundu. Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları da ziyaret eden ekip, çocuklara mini konser verdi.

Amine Aygistova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'un Türkiye ile Rusya arasında "Kültür ve Turizm Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın uluslararası nitelikte olduğunu vurgulayan Aygistova, "Türkiye'ye yurt dışından birçok çocuk geliyor. Çok güzel bir adet var burada. Cumhurbaşkanları ve bakanlar dahil herkes koltuklarına çocukları oturtuyor bugün. Bu temiz ve güzel kalplere bu görevi vermek çok önemli bir şey. Küçük yaşta başlayan dostluk en dürüst ve kalıcı dostluktur. Biz küçük yaşta çocukları tanıştıralım, onlar dost olsunlar. Kültür ve Turizm Yılı'nın en önemli etkisi bu olacak. 23 Nisan kesinlikle böyle bir şey." diye konuştu.