22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali tanıtım toplantısı

ANKARA (AA) - Başkent'te 23-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sündüz Haşar, Kuğulu Park'ta düzenlenen ve çok sayıda kadın sinema severlerin katıldığı tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu yıl 1721 film arasında 140 seçkiden oluşan bir liste yaptıklarını, bunun 22 yıllık zaman diliminde bir rekor olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yeni filmleri festivalde göstereceklerini ifade Haşar, seçilen filmler arasında ödül alanları festival sonunda açıklayacaklarını belirtti.

Haşar, dünyada göçmenlik sorunu olduğuna işaret ederek, "Bu yıl festivalimizde göçmenlik koca bir başlık olarak öne plana çıktı. Biz kadınların bu soruna bakış açısını öne çıkarmak için 'yersiz yurtsuz' kategorisiyle bu soruna değindik." dedi.

Program festival ekibinin düzenlediği konserin ardından sona erdi.



