2. Abdülhamit'in albümündeki Bursa fotoğrafları sergilenecek

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ile IRCICA iş birliğinde açılacak "IRCICA Arşivlerinde ve Sultan 2'nci Abdülhamit Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi", 20 Mart'ta açılacak.

Sergide, 2'nci Abdülhamit Han'ın albümünde yer alan 19'uncu ve 20'nci yüzyıla ait 72 Bursa fotoğrafı görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın albümünde yer alan fotoğrafların, Osmanlı Devleti'nin resmi arşivi sayılan Yıldız Sarayı Koleksiyonu'nda yayımlanan ilk Bursa fotoğrafları olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Fotoğrafların 1850-1917 yılları arasında çekildiğini aktaran Eren, "Bu fotoğraflar adeta Bursa'nın bir panoraması. Fotoğraflarda, Osmanlı Devleti'nin Bursa'ya yaptığı okullar, hastaneler, yollar görülüyor. Fotoğraflar sayesinde Osmanlı Devleti'nin Bursa'ya ne kadar önem verdiği ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Muhabir: Büşra Nur Özcan