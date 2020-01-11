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1930'lar Amerikası opera sahnesinde
Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahnelenen "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri Başkentte yapıldı.
Kültür Sanat 11.01.2020, 23:54
ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahnelenen "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri Başkentte yapıldı.
Nilgün Bilsel Demireller tarafından sahneye konan müzikalin Opera Sahnesi'ndeki ilk gösterimine, Başkentli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Dansı, tiyatroyla birleştiren, caz ve bing band icraları, tap, rock and roll, çarliston, twist dansları ve dönem kostümleriyle adeta 1930'lar Amerikası'nı Ankara'ya getiren müzikal, uzun süre ayakta alkışlandı.