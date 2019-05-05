KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Uluslararası Liseler Arası Tiyatro Festivali sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Liseler Arası Tiyatro Festivali, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninin ardından son buldu.

Festival, Kayseri'nin yanı sıra 19 farklı şehir ile Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten okulların katılımıyla yapıldı.

Kapanış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, festivale 14 yıl içinde 20 ülke ve 81 ilin tamamından toplam 414 okulun katıldığını ifade etti.

Liseli gençlerin sahnelediği oyunları bugüne kadar 310 bin kişinin izlediğini belirten Beyhan, toplam 5 bin 500 gencin sahnelenen oyunlarda oyuncu veya teknik ekip olarak görev aldığını kaydetti.

Tiyatro festivalini bir yarışma olarak değerlendirmediklerini de aktaran Beyhan, "Şehrimizin kültürünü tanıtmak, farklı şehir ve ülke kültürlerini tanımak, gençlerimiz arasında dostluk bağlarının kurulmasını sağlamak ve kurulan bağları kuvvetlendirmek amacındayız." ifadesini kullandı.

Hüseyin Beyhan, festivale katılan tüm okulları kutladı ve festivale emek verenlere teşekkür etti.

Törende, festivale emek verenlere ve okullara plaket ile ödülleri verildi.