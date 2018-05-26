13. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, "Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen etkinlik, tiyatrocuların İstiklal Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nden Porsuk Bulvarı'na yürüyüşüyle açıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivale Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan ve Danimarka'dan çok sayıda tiyatro ekibinin katıldığını söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getiren festival kapsamında, Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinde ve açık alanlarda tiyatro oyunları, dans gösterileri, müzik etkinlikleri ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Festivalin bu yılki programında Türkiye'deki çeşitli çocuk ve gençlik tiyatrolarının oyunlarının yanı sıra İtalya'dan Katastrofa Clown topluluğu "Balonlar" ve "Facia oyun" adlı sokak gösterilerini, İspanya'dan Ayeklauwn Company "Ayekantun" adlı oyunu, Fransa'dan Compagnie V.O Topluluğu "Keith'in çizimlerindeki dans" adlı oyunu, Bulgaristan'dan Trio Tiyatrosu "Sihirden öte" adlı kukla gösterisini, Yunanistan'dan Ta Panta Fi Kukla Topluluğu "Eşek ile Martı" adlı oyunu, Danimarka'dan Batida topluluğu "Uvertür" ve "İki kişilik solo" adlı sokak gösterilerini sunacak.