ANKARA(AA) - Uluslararası Radyocular Birliği tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödülleri" Ankara’nın Gölbaşı İlçesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen ödül törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, Katar Kültür Bakan Yardımcısı Hamad Abdullah Al –Rumaıhı, IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş ile davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş, Türkiye'de iyi bir sinerji başlatmak adına bu ödül törenini düzenlediklerini ifade ederek, Türkiye'yi tanıtmak adına daha fazla projeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Törende, Yılın Alkışı Hakeden Sanat Dostu ödülü, Katar Kültür Bakan Yardımcısı Hamad Abdullah Al –Rumaıhı’ye verildi. Yılın Alkışı Hakeden Türk Sinema Oyuncusu Tolga Yüce, Yılın Alkışı Hakeden Dostluk ödülü Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi ve Kırım Haber Ajansı’nın kurucusu Gayana Yüksel'e verildi.

Yılın Alkışı Hakeden Yönetmeni Ödülü Ömer Sarıkaya'ya, Yılın Alkışı Hakeden Türk dünyası ödülü ise sanatçı Azerin’e verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.