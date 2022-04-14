Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

Kulak çınlaması son derece rahatsız edici bir problemdir. Bilhassa belirli bir yaşın üzerindeki kişilerde daha çok görülür.

Kulak çınlaması sırasında oluşan sesin herhangi bir yerden gelmesi söz konusu değildir. Ayrıca, kişinin kendisi dışında kimsenin bu sesi algılama imkanı bulunmaz.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki insanların yaklaşık yüzde 17’sinin kulak çınlaması sorunuyla karşı karşıya oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, yaşlı nüfusun yüzde 33’ünün bu sorundan muzdarip olduğu belirlenmiştir. Bilhassa 40 ila 70 yaş aralığındakileri etkileyen bu durum; insanların hayat kalitelerinin düşmesine neden olur.

Kulak Çınlaması Nedir?

Kulak çınlaması; tinnitus olarak bilinir. Herhangi bir uyaran olmamasına rağmen hastanın ses algılaması olarak da tanımlanabilir. Değişik ton, özellik ve karakterde olan bu ses hakkında net bir tanım yapma imkanı bulunmaz. Kulak çınlaması nedir sorusuna cevap verirken söz konusu sesin çınlama, uğultu, çan, rüzgar, ıslık, nabız sesi veya hışırtı şeklinde de ortaya çıkabildiğini söylemek gerekir.

Kulak çınlaması; birçok insanın şikayet ettiği bir durum olsa da herkeste aynı etkiyi göstermesi mümkün değildir. Bazı insanlar; bu sorun yüzünden birtakım psikolojik problemler ile karşılaşırlar. Ancak, bazı insanların söz konusu durumu yalnızca birkaç saniyeliğine yaşamalarına da rastlanabilir. Kulak çınlamasına neden olan sesin kaynağı olmadığı için hayalet ses olarak tanımlanması da söz konusudur. Fakat, bu ses; bazı durumlarda insanların stres, depresyon ve anksiyete gibi birtakım rahatsızlıklarla karşılaşmasına sebebiyet verecek kadar ileri gidebilir.

Kulak çınlaması; farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, kişinin hem kendisinin hem de diğer insanların duyabileceği türden bir ses ortaya çıkar. Bu sese objektif kulak çınlaması adı verilir. Bu sorun; kulak içerisindeki kan damarları ile ilgili olumsuz bir durumu ifade eder. Vasküler kaynaklı bir çınlama olmasından dolayı kalbin her atımında ortaya çıkan bir problem haline gelir. Buna ek olarak, sübjektif kulak çınlaması adı verilen farklı bir çınlama türü daha vardır. Kişinin yalnızca kendisinin duyduğu bu çınlama vakalarına sıklıkla rastlanır.

Kulak Çınlaması Tanısı Nasıl Konulur?

Kulak çınlamasının kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. Tedaviye başlamak adına ilk olarak teşhis konulmalıdır. Kulak çınlaması tanısı nasıl konulur sorusu birçok kişinin aklında yer alır. Her şeyden önce, kişinin doktoruna durumunu eksiksiz olarak anlatması gerekir. Bilhassa çınlamanın başlangıç zamanı, çınlamaya sebep olması muhtemel herhangi bir hastalığın olup olmadığı, kişinin gürültü veya travmaya maruz kalıp kalmadığı detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Ayrıca, kulak çınlamasının sağ, sol veya her iki kulakta olup olmadığı gibi bir detaydan da kesinlikle bahsedilmelidir.

Kulak çınlaması tanısı nasıl konulur diye düşünenlere bunun için birtakım yöntemlerin izlendiği aktarılmalıdır. Ses türünün ne olduğu tespit edilir. Çınlama, çan sesi veya çoklu sesler olmak üzere hangi ses türünün görüldüğü belirlenmelidir. Ardından, nörolojik muayene ve odyolojik değerlendirme gerekli olabilir. Ayrıca, doktorun istekleri doğrultusunda radyolojik görüntüleme yöntemlerinden veya laboratuvar tetkiklerinden de faydalanılabilir.

Kulak çınlaması tanısı konulması sürecinde bilhassa odyografi adı verilen işitme testlerinden faydalanılır. Bu testler sayesinde kulak çınlamasından şikayet eden kişilerde herhangi bir işitme kaybının olup olmadığı belirlenir. Bunun yanı sıra, işitme kaybının derecesinin ne olduğu da tespit edilir. Bu testler sırasında hastaya birtakım sesler dinletilir. Hastadan bu seslerin hangisinin kulak çınlaması sırasında duyduğu sesler ile benzer olduğunu ifade etmesi istenir. Bu bilgiyi öğrenen odyolojist; duyulan sesi baskılamak adına maskeleyici ses tonunu belirler. Bu ses tonunun kulak çınlamasını baskılayıp baskılamayacağına yönelik bir tedavi süreci izlenir.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

İnsanların hayat kalitesini bir hayli düşüren kulak çınlaması; bilhassa işitme kaybı ile beraber ortaya çıktığı takdirde önemli bir risk teşkil eder. Bu iki sorundan muzdarip olan ve kulak çınlaması nasıl geçer diye düşünen bir kişinin vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekir. Bunun yanı sıra, kulak çınlaması vakalarında işitme kaybına rastlanmayabilir. Bu gibi hallerde, kişinin sakin olması ve dinlenmesi gerekir. Ayrıca, iyi bir uyku çekilmelidir. Fakat, sorunun 24 saatten daha uzun süre devam ettiği hallerde KBB uzmanına başvurulmalıdır. Bir anda ortaya çıkan ve rahatsız edici özellik taşıyan kulak çınlaması vakaları; erken ve acil tedavi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Fakat, uzun süreden bu yana kulak çınlamasından şikayet edenlerin tedavi süreci sıkıntılıdır.

Gözden kaçırmayın Dişleri Beyazlatmanın Yolları

Kulak çınlamasının altında farklı sağlık sorunlar yatıyor olabilir. Tedavi sürecinde ilk olarak kulak çınlamasına neden olan sağlık sorunları ortadan kaldırılmalıdır. Takdir edersiniz ki, her kulak çınlaması; tamamen ortadan kaldırılamayabilir. Bu gibi hallerde, doktorlar, dikkatli davranmalıdırlar. Psikolojisi yıpranmış bir hastaya tedavinin mümkün olmadığı söylenmemelidir. Sebebe yönelik tedavi sürecinde birtakım ilaçlardan ve psikiyatrik destekten yararlanılmalıdır. Kulak çınlaması nasıl geçer diye düşünenlerin tedavi dışında farklı hususlara da önem vermesi gerekir.

· Bu sorundan şikayet eden hastalar; sessiz ortamda kalmamalıdırlar. Bilhassa müzik sayesinde çınlama sorunundan bir süreliğine kurtulurlar.

· Çınlama etkisizleştirme terapisinden faydalanılabilir. Bu terapi sayesinde kulak çınlamasının hastanın sağlığına herhangi bir zararının olmadığı ona anlatılabilir. Hasta; bu terapi sayesinde çok daha sağlam bir psikolojiye sahip olur.

· Soft lazer uygulamaları ve çınlama maskeleyici cihazlar da etkin tedavi seçenekleri arasında yer alır.