Finansal yatırımlarda fırsatları kaçırmamak adına, kredi alarak belli varlıkları satın almak oldukça yaygın. Kredi ile borsaya girmek, ciddi kazançlar sağlayabilen bir adım olabilir

Bununla birlikte, hem kredinin şartları hem de yapılan yatırımın içeriği oldukça önemli. Zira yüksek faizli ve uzun vadeli bir kredide, kâr eden bir yatırım yapmak zor bir durum. Kredi kartı ile borsalarda işlem yapmak ise, kredi ile borsaya girmeye nazaran daha pratik bir işlemdir. Kripto paralar, yüksek getiri oranına sahip olması ile yatırımcılar tarafından çok tercih edilen bir finans piyasası. Bu anlamda kredi kartı ile coin satın almak, alternatiflere göre oldukça avantajlı. Bunun nedeni, döviz, altın ya da hisse senedi gibi varlıkların kâr oranı, kripto para varlıklarına göre oldukça düşük seviyede kalabilir. Bunun üzerine, kredinin faizi ve giderleri eklendiğinde yatırımdan kâr elde etmek daha da zor olacaktır. Peki kredi ile borsaya girme sürecinde nasıl bir yol izlenmeli?

Kredi ile borsaya girmek

Krediler, çeşitli ihtiyaçlar için belli bir faiz ve vade ile bankalardan alınan borçlardır. Bununla birlikte, krediler zaman zaman yatırım için de tercih edilebilir. Bir boğa piyasasının başlangıcında ya da ciddi bir alım fırsatı veren coin’de yatırım yapmak için kredi alınabilir. Ancak bunun öncesinde iyi bir analiz yapmak önemli. Kredinin geri ödemesi, vadesi, taksitleri hesaplanarak plan yapılmalı. Kısacası kredinin şartları bu süreçte ilk sırada geliyor. Vadesi uzun ve faizi yüksek bir kredi ile yatırım yapmak çeşitli dezavantajlar doğurabilir. Örnek vermek gerekirse, 100 bin TL kredi çekerek 200 bin TL geri ödemesi olan bir planda, altın ya da hisse senedi gibi bir yatırım riskli denebilir. Bununla birlikte kripto para varlıkları, belli bir risk barındırsa da ciddi yükseliş potansiyeli içermesi açısından ön plana çıkabilir.

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Kredi kartı ile coin satın almak

Krediye alternatif olarak, kredi kartları ile borsalar üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapmak çok daha avantajlı bir model olarak öne çıkıyor. Kredi kartları limitleri doğrultusunda, taksitlendirilebilir ya da tek çekim bir harcama ile, borsalar üzerinden kripto para satın alınabilir. Bunun avantajlarına baktığımızda ilk sırada krediye nazaran kredi kartının çok daha makul bir şekilde ödenebilmesi yer alıyor. Tabii ki coin’lerin diğer finansal varlıklara oranla daha yüksek getiri potansiyeli içermesi de diğer bir avantaj. Satın alınan bir kripto para, birkaç yıllık bir vadede tutulduğunda yüzde 100 ve daha üzeri getiri sağlayabilir. Bu süreçte tabii ki doğru kripto para tercihi ve yatırımcı psikolojisi de önemlidir. Borç ile yatırım genel olarak piyasalarda önerilen bir şey değildir, bununla birlikte finansal şartları uygun olan bir kredi kartı ile Bitcoin alma işleminde doğru bir vadede beklendiğinde, kârlı bir geri dönüş elde etmek kolay olacaktır.

Kredi kartı ile coin satın almak için en avantajlı borsa

Birçok kişi, aylık standart harcamalarını kredi kartı ile yapmayı tercih ediyor. Kredi kartları, internetten güvenli bir şekilde harcama yapılabilmesi ve sonrasında taksitlendirilebilmesi ile ön planda. Bununla birlikte, kripto para yatırımı için kredi kartının kullanılabilmesi büyük avantaj. Altın, dolar gibi yatırım araçlarının kredi kartı ile satın alınması oldukça zor olsa da, kredi kartı ile coin satın almak mümkün. Tüm borsalar bu olanağı sunmasa da, dünyanın en büyük borsaları içinde yer alan Kucoin, kredi kartı ile kripto para satın alınabilen bir borsa. 600’den fazla coin ve 1000’den fazla işlem çiftini yatırımcılara sunan Kucoin, dünyada her 4 kripto para yatırımcısından 1’inin tercihi. Kripto para yatırımlarının sigorta fonu ile korunduğu Kucoin’de Visa ve Mastercard kredi kartları ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapılabiliyor. Borsanın rakiplerine göre diğer bir avantajı da, yüksek getiri oranı sunan ve cevher olarak nitelendirilen ‘GEM coin’leri listelemesi ile ünlü olması. Bu da, orta ve uzun vadede ciddi kazanç potansiyeli sunan bir durum.