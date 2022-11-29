Nevşehir denildiğinde akla ilk olarak Kapadokya geliyor. Fakat Kozaklı ilçesi de bir o kadar ünlü. Zira İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli termal suları bu bölgede. İlçeye bağlı olan toplamda 30 yerleşim yeri bulunuyor.

Nevşehir merkezle arasında yaklaşık 85 kilometrelik mesafe var. Bu da özel araçla yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk anlamına geliyor. Kozaklı’daki termal otellerin hizmet alanı oldukça geniş. Doğal sabah kahvaltıları, özel pişirilen akşam yemekleri, etkinlik alanları, spor ve oyun salonlarını bunlara dahil edebilmek mümkün. Tüm bu planlamaların öncesinde konaklama seçeneklerini değerlendirmek gerekiyor elbette. Kozaklı termal otel sayfası üzerinden tüm konaklama önerilerini görebilir; filtreleme seçenekleriyle size en uygun olan oteli belirleyebilirsiniz.

Termal oteller yurdun dört bir tarafına yayılmış durumda. Milyonlarca kişi bu şifalı sulara çeşitli cilt hastalıkları ya da eklem rahatsızlıklarını gidermek için alternatif bir tedavi yöntemi olarak görüyor. Termal sulardaki tuz, mineral ve radyoaktif maddeler bu tip hastalıkların tedavisinde gerçekten kilit rol oynuyor. İşin içine sağlık girdiği için elbette dikkat edilmesi gereken şeylerin sayısı artıyor. Kozaklı kaplıcaları hakkında bilmeniz gerekenleri aktarıyoruz.

Kozaklı kaplıcaları hakkında bilmeniz gereken tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Termal Suların Sıcaklığı

Türkiye’nin birçok farklı noktasında olduğu gibi Kozaklı kaplıcalarında da su sıcaklığı 20 dereceyle 110 derece arasında değişiyor. Özellikle kalp rahatsızlığı olanların yüksek sıcaklıktaki sulara girmesi önerilmiyor. Seçim yaparken bunu da göz önünde bulundurmakta yarar var. Belirlediğiniz işletmeyle iletişime geçerek su sıcaklığı ve benzer detayları öğrenebilirsiniz.

Cilt Rahatsızlıklarının Tedavisi

Az önce de bahsettiğimiz gibi termal sular cilt rahatsızlıkları konusunda alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Peki ama bu cilt rahatsızlıkları neler? Termal sular aslında başta akne, kurdeşen, sedef ve egzama olmak üzere birçok farklı cilt probleminin ortadan kalkmasında etkin rol oynuyor. Rahatsızlığınıza göre kapsamlı bir araştırma yaparak Kozaklı’daki termal işletmeleri değerlendirebilirsiniz.

Eklem Hastalıklarının Tedavisi

Şifalı termal suların bir diğer faydası da eklem rahatsızlıklarına iyi geliyor olması. Kireçlenme, romatizma, gut, romatoid artrit ve gut hastalığının tedavisinde termal suların önemi oldukça büyük. Hastalık türüne göre işletmelerle görüşebilir, buna uygun bir tesis belirleyebilirsiniz.

Hijyen Konusu

Termal otellerin tamamının Sağlık Bakanlığı onayı mevcut. Bunlarla alakalı belgelere şirketlerin web sayfaları üzerinden ulaşılabiliyor. Genel bir araştırma yaparak ve tesis yorumlarını okuyarak hijyen unsurunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Özellikle ıslak alan kullanımı düşünüldüğünde hijyen konusuna ekstra özen göstermek şart.

Fizik Tedavi Merkezleri

Eklem rahatsızlıkları çekiyorsanız fizik tedavi merkezlerinin olduğu işletmeleri tercih edebilirsiniz. Kozaklı’da bu anlamda oldukça fazla seçeneğin yer aldığını belirtmek gerekiyor.

Masaj Seçenekleri

Özellikle bilek, kol ya da bacaklarında ağrıları olan kişilerin masaj seçeneklerini de göz önünde bulundurması çok önemli. İşletmelerin çok büyük bir bölümünde özel masörler bulunuyor. Ek ödeme seçeneklerini değerlendirerek masaj paketleri satın alabilir ve işletmelerde kaldığınız süre boyunca belirli aralıklarla masaj yaptırabilirsiniz.

Yeme-İçme Seçenekleri

İşletmelerin büyük kısmı “tam pansiyon” şeklinde paket program olarak hizmet veriyor. Bunlar arasına sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemekleri dahil. Ayrıca belirli aralıklarla aperatif yiyecekler veren bazı işletmeler de mevcut.

Ulaşım İmkanları

En önemli kriterlerden bir diğeri de ulaşım. Bazı tesisler şehir merkezinden epey uzak noktalara kurulabiliyor. Eğer özel aracınız yoksa işletmenin sizi bulunduğunuz yerden transfer edip edemeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu tip hizmetleri sunan bazı tesisler de mevcut.

Nevşehir Kozaklı termal kaplıca sayfası üzerinden otelleri listeleyebilir; yukarıdaki detayları göz önünde bulundurarak size en uygun oteli seçebilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller!