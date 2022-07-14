Son yıllarda sigorta ürünleri arasında en fazla ön plana çıkanlardan biri de konut sigortası oluyor.

Özellikle modüler bir konut sigortası sunabilen sigorta firmaları, bu sigorta ürüne olan ilginin de artmasını sağlıyor. Konut sigortasıyla evde meydana gelebilen çeşitli hastalardan sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda masrafların sigorta firması tarafından karşılanmasını sağlayabiliyorsunuz.

Konut sigortasının faydaları arasında en önemli olanı kuşkusuz beklenmedik durumlar karşısında ortaya çıkan masraflardan kurtulmaktır. Çünkü bu gibi durumlarda kişilerin bütçeleri masrafları karşılamaya yetmiyor. Haliyle kredi kullanma ya da borç alma gibi yöntemler devreye giriyor ve bu da kişinin ekonomik dengesini altüst edebiliyor. Oysa konut sigortası olanlar tüm bu yıkıcı süreçleri yaşamak durumunda kalmıyor.

Günümüzde konut sigortası da ek paketler ve ek teminatlar ile tamamen kişinin ihtiyaçlarına, taleplerine uygun şekilde yapılabiliyor. Bir anlamda kişinin kendi sigorta poliçesini kendi taleplerine göre ayarlayabiliyor da diyebiliriz. Hangi sigorta firmasının tercih edildiği, sunulan ek paket seçeneklerinin değişebiliyor olmasının temel nedenidir. Ancak detaylı şekilde incelediğinizde aslında sigorta paketlerinin benzer teminatlar sunan seçenekler olduğunu görebilirsiniz. Bu paketlere yani ek teminatlara şu örnekler verilebilir:

● Doğal afetler

● Terör olayları

● Kişisel ve kıymetli eşyalar

● Hizmetli emniyet-i suistimal

● Ev cihazları

● Konut acil durumu

● Aile sağlık asistans

● Evcil hayvan asistans

Konut sigortası için ne kadar bütçe ayrılması gerektiğini de merak ediyor olmalısınız. Bu konuda sizlere net bir fiyattan söz edemeyiz çünkü konut sigortası fiyatları oldukça değişkendir. Konutun özelliklerinden sizin ihtiyaçlarınıza ya da belirlenen limitlere kadar çok sayıda faktör fiyatlar üzerinde de belirleyici oluyor. Bu durumda karşınıza çıkan rakamların da birbirinden çok farklı olmasına şaşırmamak gerekir.

Eğer olası en uygun fiyatla sigortanızın derhal yapılmasını istiyorsanız generali Sigorta sizin için çözüm niteliğinde olabilir. BU firma sayesinde konut sigortasının fiyatını kendi ihtiyaçlarınıza göre kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih ettiğinizde ödemenizi 12 taksitle yapma gibi bir seçeneğiniz de bulunuyor. Firmanın internet sitesine tıklayarak hem bu sigorta hakkında bilgi alabilir hem de fiyatlar hakkında fikir edinebilirsiniz.