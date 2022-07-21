Kolajen, sağlıklı bir yaşam için tercih edebileceğiniz en önemli takviye çeşitleri arasında yer alır.

Eklem, kemik, kas, cilt, damar gibi farklı bölgelere yarar sağlayan kolajen, etki alanlarına göre çeşitli tiplere ayrılır. Kullanacağınız kolajen tipini doğru şekilde belirlemeniz, alacağınız takviyeden yarar sağlamanız açısından son derece önemlidir. Bu sebeple de kolajen takviyesi kullanmak isteyen herkesin kolajen tipleri ve etkileri hakkında bilgi sahibi olması önerilir. Eğer siz de kolajen kullanmak istiyorsanız hangi kolajen tipinin ne gibi faydalar sağladığını aşağıdaki detayları inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Kolajen Nedir?

Sağlıklı yaşam için kullanılan doğal takviyeler arasında kolajen öne çıkar. Yapısal bir protein olan kolajen, pek çok canlının vücudunda bulunur. İnsanlarda doğuştan bulunan kolajen; hareket sistemini bir arada tutma, cildin canlı ve genç görünümünü sağlama gibi görevler üstlenir. Bir diğer ifadeyle çocuk ve gençlerin yüksek vücut enerjileri, güçlü kasları ve parlak cilt görünümleri, büyük oranda vücutlarında bulunan kolajenden kaynaklanır. Kolajen, vücudun tekrar üretebildiği bir protein değildir ve yaşla birlikte azalır. Kolajenin azalması ise kemiklerde, eklemlerde, kaslarda, damarlarda ve cilt yapısında çeşitli bozulmalara yol açar. Bu bozulmalardan kaçınmak, yüksek enerjisini ve genç görünümünü korumak isteyen kişiler için doğal kolajen içeren takviyeler üretilir. Düzenli olarak kullanacağınız kolajen takviyeleri, yaşlılık belirtilerini önlemenize, sağlıklı ve dinç bir yaşam sürmenize yardımcı olur.

Kolajen Tipleri

Gıda takviyelerinde yer alan kolajenler, çoğunlukla deniz canlılarından elde edilir ve bulundukları bölgeye göre farklılık gösterir. Genel olarak tespit edilen 28 farklı kolajen tipi bulunsa da, gıda takviyelerinde ağırlıklı 4 farklı tip kullanılır. Bu kolajenler Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 5 ve Tip 10 olarak isimlendirilir. Kolajenlerin gruplandırılmasında vücuda sağladıkları yararlar göz önünde bulundurulur. Bu sebeple kolajen ihtiyacınızı gidermek istediğinizde size en uygun ürünü, içerdiği kolajen tipine bakarak tespit edebilirsiniz.

Kolajenin Tiplerine Göre Etkileri ve Faydaları

Gıda takviyelerinde en çok yer verilen kolajen tipleri ve faydaları şu şekilde sıralanabilir:

● Tip 1 Kolajen: “Cilt için hangi tip kolajen kullanılmalı?” sorusuna yanıt arayanlar, Tip 1 kolajeni tercih edebilir. Dokular ve bağlar üzerinde etkili olan Tip 1 kolajen, cildin genç görünmesine yardımcı olur.

● Tip 2 Kolajen: Tip 2 kolajenin faydaları, ağırlıklı olarak kıkırdak dokularında görülür. Bu sebeple kıkırdak, kemik ve kas için kolajen kullanmak isteyenler, Tip 2 kolajeni tercih edebilir.

● Tip 3 Kolajen: Kan damarlarının dokusunu oluşturan Tip 3 kolajen cildin elastikiyetini ve dokuların dayanıklılığını artırmaya destek olur.

● Tip 5 Kolajen: Tip 5 kolajen, göz ve çevresi için son derece faydalıdır. Göz kenarlarındaki kırışıklıklardan kurtulmak, kornea sorunlarını aşmak isteyen kişiler, Tip 5 kolajeni tercih edebilir.

● Tip 10 Kolajen: Eklemlerdeki bozuklukları onaran Tip 10 kolajen, özellikle yoğun programlar uygulayan sporcular ve hareket sistemini güçlendirmek isteyen yaşlı kişiler tarafından kullanılabilir.

Kolajen Fiyatları

Kolajen fiyatları, pek çok farklı kritere göre belirlenir. Takviye ürünün gramajı, içerdiği kolajen miktarı ve formülündeki diğer bileşenler, kolajen fiyatları üzerinde etkilidir. Multi kolajen, vitamin ve mineral içeren kolajen gibi ürünlerin fiyatları ise içerdikleri ürünlerle doğru orantılı şekilde belirlenir. Eğer siz de yüksek etkili ve ideal fiyatlı takviyeler arıyorsanız Supra Protein tarafından sunulan kolajen çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Supra Protein ürünleriyle yaşlılık belirtilerini geciktirebilir, eklemlerinizi güçlendirebilir ve daha zinde bir vücuda kavuşabilirsiniz.