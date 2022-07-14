Banyonuzu yenilemeye karar verdiyseniz özellikle klozet seçiminizi dikkatli bir şekilde yapmanızı öneririz.

Klozet üretimi yapan markalar günümüzde çok sayıda farklı tasarımı kullanıcılarla buluşturuyor. Tam yuvarlak, oval ya da dikdörtgen gibi çeşitli geometrik şekillerde klozet çeşitleri tasarlanabiliyor ve bu şekiller arasından hangisinin seçileceği ise tamamen kullanıcının inisiyatifine bırakılıyor.

İzin önceliğiniz ise banyonuzun şekli olmalıdır. Klozet için ayrılan alanın konforlu ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak klozet şekli hangisiyse o modeli satın almanız daha doğru olur. Şekil kadar tasarımın da çok büyük bir önem taşıdığını göz ardı etmemek gerekir. Günümüzde tasarım anlamında klozetler iki farklı gruba ayrılıyor. Bunlar;

● Asma klozet

● Duvara sıfır klozet

Asma klozetler banyoda daha ferah bir görünüm algısı yaratır. Aynı zamanda alt kısmı boş olduğundan banyonun temizliğinin de çok daha kolay yapılmasına imkan tanır. Bu modeller daha modern bir görünüme sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor ve son yıllarda çok büyük bir ilgi görüyor. Ancak asma klozet modellerini tercih edebilmek için banyodaki gider borularının buna uygun konumlanmış olması lazım…

Duvara sıfır klozetler ise yine kullanım konforu açısından yüz güldüren modellerdir. Eski binalarda genellikle bu tarz klozetler kullanılıyor. Modern bir anlayışla tasarımlarında küçük değişimlerin yapıldığı duvara sıfır klozetler arasında da şahane modeller görebilirsiniz. Bu özel modeller ve takım klozetler internette de daha yakından incelenebilir. VitrA Online internet sitesine uğramanız durumunda bu benzersiz modelleri inceleyebilir ve hangilerinin size daha uygun olduğunu rahatça tespit edebilirsiniz.

Klozet seçerken kaliteye odaklanmayı unutmayın. Kaliteli materyallerden üretilen klozetlerde uzun süre kullanıldığında dahi renk değişimleri meydana gelmiyor. Parlak ve temiz görünümünü uzun süre koruyabiliyorlar. Çatlama ya da kırılma gibi riskler de son derece düşük olduğundan uzun ve problemsiz kullanım ömrü beklentisini fazlasıyla karşılayan ürünler olduklarını söyleyebiliriz. Hem konforlu hem de kaliteli klozet çeşitlerine ulaşmanın kolay yolu ise VitrA Online oluyor. Sadece modelleri incelemekle kalmayıp fiyatlar hakkında da fikir sahibi olmak için bu siteye hemen uğrayabilirsiniz.