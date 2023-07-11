Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan fragman ve yayın akışına göre Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de! Yarışmaya erken veda etti! 200 bin TL'lik sorunun yanıtı başarılı yarışmacıyı şaşırttı... 100 bin TL'lik soruya ne yanıt verdi? 200 bin TL değerindeki soru... Genç yarışmacının zor anları... Kim Milyoner Olmak İster? 11 Temmuz 2023 20:00 Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!

ATV 11 Temmuz 2023 ATV Yayın Akışı

06: 00 Bir Küçük Gün Işığı

08: 00 CANLI İZLE Kahvaltı Haberleri

10: 00 Kardeşlerim 61.Bölüm

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Bas Gaza - Yabancı Sinema

16: 00 Aldatmak 2.Bölüm

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Vermem Seni Ellere 4.Bölüm

03: 20 İZLE Üvey Anne 3.Bölüm

Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayınlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster?, Salı akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır.[1] 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.[

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.