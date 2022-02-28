Maviyle yeşilin buluştuğu, Türkiye’nin en güzel tatil bölgelerinden olan Kaş’ta yapabileceğiniz birçok aktivite var. Klasik bir tatilden çok daha fazlasını sunan Kaş’ta mutlaka yapılması gerekenler nedir derseniz, Kaş tatilinin olmazsa olmaz 3 aktivitesini sıraladık.

Tekne turuyla Akdeniz’i keşfe çıkın

Antalya’nın en batı ucu olan Kaş’ta yazlık havuzlu villanızın tadını çıkarırken, yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki saymakla bitmiyor. Kaş’ta zaman geçirirken, manzarasına doyum olmayan denizin en güzel köşelerini keşfetmek isterseniz, yapmanız gereken şey tekne turuna çıkmak. Günlük tekne turlarına Kaş’ın merkezinden dahil olabilirsiniz. Tekne turları kendi içinde farklı konseptler barındırıyor, bunlar içinde tüplü dalış eğitim turları, balık tutma turları ve manzara odaklı günbatımı turları bulunuyor. Ancak tatil için Kaş’ı tercih ettiyseniz, Kekova turunu önerebiliriz. Antik dönemlerden kalma bir uygarlık olan Kekova’yı keşfe çıkacağınız bu turda, batık şehir olarak bilinen bölgeyi tekneyle geçebilir, Kekova’da zaman geçirebilirsiniz. Keçi sütünden yapılmış enfes dondurmanın tadına varacağınız Kekova, Kaş’a gelen turistlerin görmek için can attığı bölgelerden biri.

Kaş merkezini görün

Ailece ya da dostlarınızla güzel zaman geçireceğiniz bölgenin iklimi dört mevsim tatil için ideal. Kaş’ta zaman geçirirken, bölgenin merkezini görmeyi sakın ihmal etmeyin. Tarihi bir bölge olan Kaş’ın merkezinde, Likya uygarlığından kalmış antik mezar taşları şehrin ortasında bulunuyor. Kaş merkezde akşam serinliği çöktüğünde birçok kişi yürüyüşe çıkıyor. Merkezde yer alan kafeterya ve restoranlarda güzel zaman geçirebilir, çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Kaş’ın diğer bir güzel yönü de, leziz tatları keşfedebileceğiniz harika restoranları olması. Balık lokantalarında manzaraya karşı yemek yiyebilir, zeytinyağlı ege yemeklerinin en güzel örneklerini burada keşfedebilirsiniz.

Tatil villalarında manzaranın tadına varın

Kaş gibi doğası ile eşsiz bir yerde tatil yaparken, kiralık villa en iyi seçim. Dağların eteğine konumlanmış ucuz kiralık villaların yer aldığı bölgede, güvenilir villa kiralama deneyimi sunan en iyi villa kiralama sitesinde yüzlerce seçenek var. Tatil için gözden uzakta, doğa içinde bir deneyim arıyorsanız günlük havuzlu villa tatili seçeneğinşn yanı sıra, haftalık yazlık villalar da öne çıkıyor. Jakuzili ve denize sıfır tatil villaları lüks bir deneyim sunarken, doğa içinde ve bahçeli bir forma da sahip. Her konsepte hitap eden balayı villaları, özel konumda muhafazakar villalar Kaş’ın öne çıkanlarından. Geniş aileler için bölgede çocuk havuzlu villalar öne çıkarken, evcil hayvan kabul eden villalar da köpeğiyle tatile gelenleri bekliyor.

Kaş’ın eğlenceli aktivitelerine katılın

Turizm şehri olan Kaş, Antalya’dan birçok kişinin akın ettiği bir yer. Ulaşımın kolay sağlandığı bölge, Kalkan ve Patara gibi yerlere de yakın. Denize nazır bir ilçe olmasından ötürü Kaş’ta deniz sporlarına olan ilgi fazla. Tüplü dalış öğrenmek istiyorsanız, Kaş’ta tüplü dalış eğitimi alabilirsiniz. Özel ekipmanların alındığı ve eğitmenler tarafından işin öğretildiği bu süreçte, Akdeniz ve Ege’nin buluştuğu masmavi suların altındaki büyülü atmosferin tanığı olabilirsiniz. Kaş’ta yapılacak şeyler içinde, tabii ki dünyaca ünlü bir plaj olan Kaputaş’ı görmek de var. Karayoluyla ulaşabileceğiniz Kaputaş, turkuazın en harika tonunu sunan bir yer. Yüzlerce basamak merdiven indikten sonra adım atacağınız bölgede yer alan tesiste dilerseniz serin bir şeyler içebilir, dilerseniz de turkuaz sularda yüzmenin tadını çıkarabilirsiniz.