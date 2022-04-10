Kasaba Doktoru’nun ilk bölümünde, Ömer’in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi’nde vefat eder

Kasaba Doktoru’ babasına yapılan haksızlık sonunda tıp okuyarak doktor olmaya karar vermiş Ömer ile yaşadığı felaket sırasında tesadüfen kendisine yol gösteren Hakan Hoca’nın yollarının yıllar sonra bir şehre uzak bir belde hastanesinde kesişmesi ile yaşananları anlatacak.

Zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever’in yer aldığı dizinin ilk bölümü izleyiciyi ekran başına kilitleyecek!

’Kasaba Doktoru’nun ilk bölümünde, Ömer’in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi’nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca’nın zamanında müdahalesiyle de hayatı değişir… ünlü doktor ve cerrahlarını barındıran bu hastanede kendini kanıtlamak için bir mücadelenin içine girer. Özellikle de Dr. Leyla bu başarılı doktorlar içinde hem zekası, hem cesareti hem de hünerli elleriyle yıldız gibi parlamaktadır. İlk günlerde Leyla’yla yıldızı hiç barışmayan Ömer, günler geçtikçe Leyla’nın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Fakat Leyla ortadan kaybolur, ondan hiçbir şekilde haber alamaz. Özel Gümüşok Hastanesi cerrahi bölümünde kendisine bir yer edinmeye çalışan Ömer, aradan geçen beş yıl sonra, girdiği bir ameliyatta hastasını kaybetmesinin ardından, kendisini İstanbul’dan uzak bir yerde bir belde hastanesi olan Özel Uluçınar Hastanesi’nde bulur. Bu hastaneden bir an önce kurtulmaya çalışan Ömer’in yolu, Hakan Hoca ile kesişecektir.

Dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstlenirken, senaryoda ise İlker Arslan, Barış Erdoğan imzası var. ‘Kasaba Doktoru’ farklı hikayesi, ilgi çekici karakterleri ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cesur ve inatçı bir karakter olan Ömer, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar vermiş ve mesleğine duyduğu aşk sayesinde geleceği parlak bir hekim olarak sivrilmiş genç bir doktor.

Yaşadığı olaylar neticesinde kendini Uluçınar Hastanesi’nde bulan Ömer, burada aşık olduğu Leyla ve usta cerrah Hakan ile birlikte hayatını tümüyle değiştirecek bir hikayeye dahil olacak. ‘Kasaba Doktoru’nun zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor. ‘Kasaba Doktoru’nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.