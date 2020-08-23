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Nevşehir
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Kapadokya’da gökyüzü balonlara kavuştu
Gündem
23.08.2020, 08:49
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#FEYHAMAN DURAN KİMDİR?
#Üç Aylar
#söz 3. bölüm fragmanı
#Dünya Şampiyonası
#şampiyon kolej
#diriliş ertuğrul 89 bölüm
#doç.dr.ömer cem karacaoğlu
#söz 12. bölüm
#Uluslararası Olimpiyat Komitesi
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#ahmet demircan kimdir
#Fen
#Yay Burcu
#Mehmet Akif Ersoy
#Terazi Burcu
#Türkçe
#Anıtkabir
#Şaban
#Boğa Burcu
#Kova Burcu
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