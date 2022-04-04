Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Kanal D kanalında bugün neler var?
Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın-Canlı TV İzle 4 Nisan 2022
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06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ BÖLÜM
16:45 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Recep İvedik 1
22:15 Recep İvedik 1
00:15 Yargı Yargı
03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI
05:30 Yabancı Damat