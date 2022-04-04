Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Kanal D kanalında bugün neler var?

 Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın-Canlı TV İzle 4 Nisan 2022

Gözden kaçırmayın

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06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM 

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ BÖLÜM

16:45 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Recep İvedik 1

22:15 Recep İvedik 1

00:15 Yargı Yargı

03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI

05:30 Yabancı Damat

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