11 Temmuz 2023 SALI Kanal D yayın akışı

06:15 Yabancı Damat TEKRAR Yabancı Damat

08:00 Ya Çok Seversen TEKRAR Ya Çok Seversen YAYINDA CANLI İZLE

11:00 Magazin D Yaz YENİ BÖLÜM CANLI Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası YENİ BÖLÜM CANLI Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence YENİ

22:30 Dönence TEKRAR Dönence

01:30 Ya Çok Seversen TEKRAR Ya Çok Seversen

03:45 Poyraz Karayel TEKRAR Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri TEKRAR Kavak Yelleri

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Gece Gülce ile daha sağlıklı bir ilişki kurmaya başlıyor. Gece'nin bu yaklaşımdaki en büyük destekçisi ise Özgür oluyor. Özgür, Gülce ile Gece'nin daha samimi ve daha güzel bir ilişki kurmasına yardımcı oluyor.



Dönence salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği yeni dizisi Dönence yeni bölümü ile perşembe akşamı ekrana geliyor.

Verda ve Harun, harabe bir evin önünden geçerken Cem'in arabasını fark ederler. Verda, eşi tarafından yapılan bir hata olup olmadığıyla yüzleşmek zorunda olduğunu düşünür. Cem’in Ufuk adlı iş ortağıyla tanıştığında gergin bir ortam oluşur. Bu sırada Miro ve Gece arasında da Özgür yüzünden kıskançlık krizleri yaşanmaktadır. Gece'nin Miro'ya isyan ederek ağlaması, ikilinin arasındaki gerilimi azaltır. Gülce'nin kaybolmasıyla olaylar hızla gelişir. Gülce, Alican'ın yanına gitmek için Otogar'a gider, otobüse binerken telefonunu düşürür. Kimse Gülce'ye ulaşamaz. Sera, ısrarla Gülce'nin telefonunu arar ve telefonu bulan bir adamla konuşur. Telefonu almak için otogara giderler. Gülce'nin Alican'ın yanına gitmeye çalıştığını öğrenirler. Bu sırada Gülce, otobüste bir grup yüzünden rahatsız olur ve iner. Bir markete gider, market çalışanı, Gülce'nin sıkıntılı olduğunu anlar ve yardım etmek ister. Gülce annesini arar ve marketin adresini verir. Gece ve diğerleri Gülce'nin yanına giderler. Gülce'yi buldukları için rahat bir nefes alırlar. Miro, Gece'ye kıskançlık yapmaya devam edince ikili yine gerilir. Bir de üstüne ailesiyle tartışan Miro öfkeyle motoruna biner. Hızla girdiği virajlı yolda karşısına çıkan bir kıza çarpar.