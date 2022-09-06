Amplifikatör ya da Seslendirme Amfileri, elektronik sinyalleri yükseltmek için kullanılan elektronik aygıtlara verilen addır. Amplifikatör aygıtları bu işlemi bir güç sağlayan bir cihazdan alıp bu çıkış sinyallerinin biçimini eşleştirip yapar. Bunun anlamı, bir amplifikatör güç sağlayıcı aygıttan aldığı sinyalleri düzenler.

Amplifikatör Nedir?

Seslendirme Amfileri dendiği zaman da benzer şeyler anlaşılır. Ses seviyesinin yükseltilmesi amacı ile kullanılan bu tür aygıtlar hakkında her türlü bilgiyi almak amacıyla yapmanız gereken şey yazımızın geri kalan kısmını okumak.

Yazımızın geri kalanında Seslendirme Amfileri hakkında bilgi vererek en iyi Seslendirme Amfileri cihazlarını nereden alabilirsiniz gibi soruları yanıtlayacağız.

Amplifikatörlerin Özellikleri Nelerdir?

Seslendirme Amfileri genel şekilde ısınma benzeri dezavantajları olduğundan dolayı bilgisayar piyasasında karşımıza çıkan ve de ısıyı yaymak amacı ile kullanılan alüminyum metali kullanılır. Genel olarak bu materyalden yapılan bir kasa ile hazırlanıyor.

Kasa hem de soğutma özellikleri hem de görünüş ile sektörel olarak da geniş kullanma alanına sahip oluyor. Seslendirme Amfileri içerisindeki entegre yarı iletken materyaller kasa üstüne yüzeyi temas edecek bir biçimde montajlanır ve de kasa entegreleri ile bütün şekilde çalışır.

Bunun yanında fanı olan modeller de vardır. Birden çok Oto Amfi sac kutu içerisinde de imal edilebiliyor. Bu anlamda da Amplifikatör nedir sorusuna cevap vermiş olduk.

Seslendirme Amfileri Çeşitleri Nelerdir?

Amfi nedir sorusuna cevap verdikten sonra artık seslendirme amfilerinin çeşitlerine de bakmak gerekiyor.

Amfi fiyatları, elektronik sinyalleri yükseltme için kullanılan elektronik bir aygıta verilen addır. Bir güç sağlayıcı olan cihazdan bu sinyalleri alır ve işleyip yükseltme işlemini yapar. Daha sonra da hoparlöre iletir ve sonunda da bize duyurur.

Bu tür konuları daha önceden de size anlatmıştık. Şimdi de bu tür Seslendirme Amfileri nedir türlerine bakmak gerekiyor.

Amplifikatörlerin Sınıflandırılması

Amfiler lambalı, entegre ve pre-power amfi olmak üzere üç ana başlığa ayrılabilir. Burada farklılıklar amfilerin kendi tasarım farklılıkları olup hepsi değişik amaçlar için kullanılabilirler.

Entegre amfiler, Pre(ön) ve power amfi düzeylerinin tek bir kasada bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. Bunların güç düzeylerinde STK entegreler ya da transistörler kullanılabilir.

Üçüncü amfi çeşidi olan pre/power amfi türleri ise güç(power) katı farklı bir şaside, sese tonlama yapmayı sağlayan ön(pre) katı farklı bir şaside yer alır. Böylece de iki faktör birbirinden hiçbir şekilde etkilenmeden çalışabilir. Amfilerde esas hedef distortionu düşük (Total harmonic distortion) bir ses düzeyi elde etmektir.

Diğer bir sınıflandırma türü ise modlara göredir.

Bir amfinin voltaj ya da güç amplifikatörü şeklinde sınıflandırılması, akımın çıkış devrelerinde akmış olduğu giriş sinyaline bakılarak zaman düzeyini ölçüp giriş ve çıkış sinyallerinin özelliğini karşılaştırıp yapılır.

Ses güç amfileri, devre türlerine ve çalışma moduna göre alfabetik şekilde sınıflandırılır. Amfiler, “A” sınıfı, “B” sınıfı, “C”, “AB” sınıfı vs. benzeri değişik çalışma sınıfları tarafından belirlenebilir. Bu değişik amfi sınıfları, yakın bir lineer çıkıştan, fakat düşük verimlilikle lineer olmayan bir çıkışa, fakat yüksek verimliliğe dek değişebilir.

Amfiler bakıldığı zaman en çok kullanılan teknolojik aletler arasında olup sınıflandırması da önemlidir.

Bu anlamda burada amfi türlerine göz attıktan sonra artık amfi nedir sorusuna da tam olarak bir cevap vermiş olduğumuz söylenebilir.

Seslendirme Amfileri Nerelerde kullanılır?

Sahne ses sistemleri, okullarda kullanılan sistemler, cami ses sistemleri, anons sistemlerinde, oto hoparlör sistemlerinde ve dahası akla gelebilecek olan bir ses verici kaynağı ve o sesi ileri seviyelere taşıyan hoparlör ve benzeri aygıttan çıkışını sağlamak arzu edilen bütün sistemlerde yer alıyor. Amplifikatör nerelerde kullanılır sorusu da bu şekilde kolay bir biçimde cevaplanmış olur.

Sık Sorulan Sorular

Sıkça sorulan bazı soruları sizler için sıraladık. Bu soruları sizler için cevaplayarak bu tür konular hakkında bilgi edinmenizi sağlayacağız. Bunlar arasında seslendirme amfi nedir sorusu da var. Bu ve bunun gibi benzer soruları aşağıda bulabilirsiniz.

En iyi amfi hangi marka? Sorusu da herkes tarafından soruluyor. "En iyi amfi hangisi?" diye sorulacak olursa pek çok insandan Jameson USA 505 cevabını alabilirsiniz.

Kaç watt amfi almalıyım? Eşleşen bu tür hoparlörlerin her bir tanesinin en ileri RMS düzeylerinin 75 watt RMS ya da daha fazla olması gerekiyor. Sistemden daha da yüksek etki ve göz kamaştırıcı ses arzu edenler, kanal başı için 100 watt RMS ya da daha fazla dereceye sahip bir amfi almak isteyebilirler.

D sınıfı amfi ne demek? Giriş sinyallerinin kare dalga biçiminde darbeler üstüne bindirilerek elde edilen yükseltme ilkesini kullanan amfi topolojisidir.

Sonuç

Sonuç olarak söylenmesi gereken şey ise bir amplifikatör seçilirken dikkatli olunmasıdır. Çok fazla sayıda amfi türü olup bu anlamda bu karışık durumundan kurtulmak ve herkesin en iyi şekilde amfi sahibi olması için yapılması gereken şeyler vardır.

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