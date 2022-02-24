Kalıcı makyaj işleminde farklı renk tonları kullanılmaktadır. Özellikle naturel renkler tercih edilir, bunun sebebi ise günlük hayatta doğal bir görünüm yakalanabilmesidir. Kalıcı makyaj yapımı farklı bölgelere göre değişmektedir. Kaş, dudak ve göz gibi farklı bölgeler için kalıcı makyaj yapılabilmektedir. Peki kalıcı makyaj kimler için uygundur?

Gün içerisinde makyaj için ekstra vakit harcamak istemeyen kişiler kalıcı makyaj işlemini tercih etmektedir. Bunun dışında makyaj malzemelerine alerjik reaksiyon gösterenler, kaşlarının biçiminde bozukluk olanlar, dudak çevresinde pigmentasyon sorunu yaşayanlar ve asimetri problemi olanlar için kalıcı makyaj işlemi oldukça ideal. Peki, kalıcı makyaj nasıl yapılır, neye göre gruplanmaktadır?

Kaş İçin Kalıcı Makyaj

Kalıcı kaş makyajı yüzün ifadesini değiştirmekte oldukça güçlü olan bir işlemdir. Kaş şekillerinden memnun olmayan kişiler kaşları için kalıcı makyaj işlemini tercih edebilirler. Ayrıca kaşları seyrekleşen veya dökülen kişiler için de bu işlem oldukça ideal olacaktır. Kaş için kalıcı makyaj yapımı sırasında genellikle herhangi bir ağrı hissedilmez. Fakat bazı durumlarda bu işlemi yaptırmak sakıncalı olabilir. Hamileyseniz, boyaya alerjiniz varsa veya yaşınız 18’den küçük ise uzmanlara danışmanız gerekmektedir. Dilerseniz hemen Tırnak Butik sayfasını ziyaret ederek kalıcı kaş makyajları işlemlerini inceleyebilir, kendinize en uygun olanına en hızlı şekilde karar verebilirsiniz.

Kıl tekniği ile kalıcı kaş kontürü adı verilen bu kalıcı makyaj yapımı işlemi sırasında öncelikle kaş şekli belirlenir, ön çizim yapılır, kaş rengi seçilir ve daha sonra uygulamaya başlanır. Kalıcı kaş makyajı sonrasında da dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Özellikle ilk bir gün boyunca, kaş bölgesine su değdirilmemelidir. Bunun dışında uzmanlar tarafından önerilen bakım kremlerinin de düzenli olarak kullanılması da ihmal edilmemelidir. Her aşamada en profesyonel desteği Tırnak Butik uzmanlarından alabilirsiniz.

Dudak İçin Kalıcı Makyaj

Kalıcı makyaj yapımı işleminde bir diğer seçenek ise dudak oluyor. Dudak kontürü veya dudak renklendirme olarak da bilinen bu işlemi özellikle dudak şeklinden memnun olmayan kişiler tercih ediyor. Çerçevesiz bir dudak tipine sahipseniz renklendirme işlemi ile büyük bir değişim yakalayabilmeniz mümkün. Oldukça doğal şekilde yapılan kontürler dudağı daha dolgun ve hacimli göstermekte.

Birçok kişinin aklında ise “Dudak için kalıcı makyaj nasıl yapılır?” sorusu yer etmekte. Dudak bölgesi öncelikle kişinin acı duymaması için anestezik bir krem ile uyuşturulur. Sonrasında ise iğneler ile birlikte deri altına işlem yapılır. Dudak için kalıcı makyaj yaptıran kişilerin büyük bir çoğunluğu acı duymamaktadır. İşlem sonrasında ise bölgeye su değdirmemek ve uzmanınız tarafından belirtilen kremleri kullanmak oldukça önemlidir. Dudak için kalıcı makyaj yapımı işleminizi kendinize en uygun ve doğal şekliyle gerçekleştirmek isterseniz Tırnak Butik uzmanlarına hemen buradan ulaşarak profesyonel bilgi edinebilirsiniz.

Göz İçin Kalıcı Makyaj

Kalıcı makyaj yapımı denildiğinde akıllara hiç şüphesiz öncelikle göz için kalıcı makyaj işlemi gelmektedir. Kalıcı göz makyajı içerisinde kalıcı eyeliner ve kalıcı dipliner olmak üzere iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bu işlem gözlerinizi ön plana çıkartır ve günlük hayatta göz makyajı yapmak için vakit harcamamanızı sağlar. Kalıcı dipliner uygulaması eyeliner uygulamasına göre daha doğal bir görünüm sağlamaktadır. İşlem yarım saat kadar kısa sürebilmektedir. Kalıcı göz makyajı için uzmanlar ile çalışmanız çok önemlidir. Tırnak Butik uzmanları bu uygulamayı göz yapınıza en uygun şekilde gerçekleştirecektir.

Uygulamaya başlamadan önce örnek olacak şekilde bir eyeliner veya dipliner çizimi yapılır. Uygulamada da bu çizimin üzerinden gidilir. Dövme yöntemiyle de kalıcı göz makyajı yapılabilmektedir. Bu işlem sonrasında cildiniz herhangi bir reaksiyon gözükürse kesinlikle uzmanlardan destek almalısınız. Hemen Tırnak Butik uzmanları ile tanışarak yüz yapınıza en uygun kalıcı göz makyajı hakkında bilgi edinebilirsiniz.