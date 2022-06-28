İzmir İngilizce Kursu aramalarında önce çıkan Akademik Yabancı dil Kursu uyguladığı eğitim sistemiyle birçok öğrenci grubunun beğenisini toplamaktadır. Kendine özgü güncel müfredatıyla ve kapsamlı kaynaklarıyla aktüel konular üzerinden yetişkinlere yönelik nitelikli metotlarıyla öğrencilerinin İngilizce eğitimlerinde önemli katkı sağlamaktadır.



İngilizce öğrenmek günümüzde gerekliliği olan bir durum haline gelmektedir. Gerek iş hayatında gerekse kültürel olarak öğrenmenin önemi giderek artmaktadır. Özellikle iş hayatında değişen çalışma koşullarında İngilizce bilmek önemli ayrıcalık olmaktadır. Ancak eğitim noktasında alınan eğitimin niteliğide önem arzetmektedir. Bu kapsamda olarak Akademik Yabancı Dil Kursu yetişkinlere yönelik geliştirdiği eğitim modeliyle sizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulamalar yapmaktadır. İzmir İngilizce Kursu fiyatları planlaması üzerinden öğrenciye uygulanacak olan sisteme göre belirlenmektedir.

Eğitimlerde 4 temel beceri olan Reading Listening Writing Speaking planlamasıyla ilerleyerek sizlerin İngilizceyi bütün yönleri ile öğrenmenizi sağlamaktadır. Akademik Yabancı Dil Kursunda uygulanan eğitimde alışılagelmişin dışında çoğunlukla bireylerin hedeflerine yönelik olarak uygulanan eğitim sistemleri üzerinden planlanmaktadır. Eğitimlerde materyali olarak öğrencilerine kuruma ait yayın evi olan The Academic Publishing yayınevinden temin ettiği kaynaklar üzerinden destek olarak eğitimle ilgili bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitimlerde amaç, öğrenciye İngilizcenin önemli dil bilgisi kurallarını benimseterek İngilizcenin kültürünü kendine özgü yapısını kavratmaya yönelik metotlar üzerinden uygulamalar yapılarak kalıcı halde dil öğrenimini sağlamaktır.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Eskişehir de bulunan Akademik Yabancı Dİl Kursu çeyrek asırlık deneyimiyle bünyesinde birçok Akademik personel , Mühendis, Doktor gibi unvanlardan öğrenci gruplarına eğitim vererek İngilizce gelişimlerine önemli katkı sağlayarak en iyi yabancı dil kursu olarak anılmaktadır. Yılların tecrübesi eğitmen kadrosuyla nitelikli eğitim sistemi uygulayan Akademik Yabancı Dil Kursu İzmir İngilizce Kursu seçenekleri arasında Alsancakta sizlerin önemli tercihleri arasında yer almaya devam etmektedir.

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