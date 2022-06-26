İşyeri sigortası, işletme sahipleri için olası kazalara karşı iş yerini korumak, güvence altına almak adına tercih edilen bir poliçe türü.

İş sigortası olarak da bilinen bu poliçe, KOBİ’ler için kazaların yanı sıra doğal afetler, piyasadaki olumsuz durumlar gibi konulara karşı güvence sağlıyor. İşyerlerinde, uzun yıllar verilen maddi ve manevi emekleri korumak adına yaptırılan iş yeri sigortası ile ilgili olarak, Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.

İşyeri sigortasının teminatları neler?

Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Aksoy, iş yeri sigortası teminatında yer alabilen güvenceleri şöyle özetledi:

İşyeri sigortası teminatları, geniş kapsamı ile işletmelere ciddi bir güvence sağlamasıyla tercih ediliyor. İşyeri sigortası kapsamı oldukça geniş olabiliyor. Her şeyden önce, yangın, yıldırım ve dahili su kazaları kapsam içinde yer alıyor. Su hasarlarının yanı sıra yer kayması ve bundan kaynaklı kazalar, kara araçlarının çarpması da bu kapsamda. Deprem, sel ve su baskınları gibi durumlar, iş yerlerinde büyük çapta maddi hasara neden olabildiği için, işyeri sigortasının teminatı içinde yer alıyor. Makine ve demirbaşların hırsızlık sonucunda çalınması da, işyerleri için farklı bir güvence. Ancak işletmeler için, sigortanın tek kapsamı, bu gibi kaza durumları değil.

İş yerlerinde, grev ve lokavt gibi hareketlerden doğabilecek sorunların yanı sıra kira kaybı, iş durması, çalışanların özel eşyalarının çalınması, cam kırılması gibi durumlar da işyerleri için çok önemli. Ciro kaybı gibi durumlar, işletmelerin iflas etmesine dahi yol açabilen çok kritik riskler. İşyerleri için, geniş kapsamlı bir sigorta güvencesi bu anlamda oldukça önemli. İşyeri sigortası zorunlu mu diyenler için, bu poliçe bir zorunluluk içermiyor. Ancak, ciddi maddi ve manevi emekler verilen iş yerlerini güvence altına almak adına işyeri sigortası tercih edilebiliyor.

İşyeri sigortası primi nasıl hesaplanır?

İşyeri sigortası fiyatları, işletme sahiplerinin merak ettiği konular içinde yer alıyor. Her ne kadar işletmeler için ciddi bir güvence sunsa da, dükkan sigortası fiyatlarının makul olması da işletmeler için önemli. İşletmedeki mevcut sigortaları öğrenmek için, işyeri sigortası sorgulaması yapmak mümkün. Bununla birlikte, dükkan sigortası yaptırmak isteyenler için en uygun sigorta teklifini almak adına, online işyeri sigortası talebi gönderilebilir. İşyeri sigortası teklif almak için, öncesinde gerekli evrakların hazırlanması önemli.

İşyeri sigortası için gerekli evrakların hazırlanmasının ardından, işyeri sigortası fiyat hesaplama sürecinde bir risk analizi yapılması gerekiyor. Bunun için, işyerinin incelenmesi, demirbaşların tespit edilmesi, işletmenin cirosu ve diğer detayları ile ilgili bilgilerin netleştirilmesi gerekiyor. İşyeri sigortası için gerekli bilgileri hazırlamanın ardından, işyeri sigortası ücretleri hesaplanabilir.

İşyerleri neden sigorta yaptırmalı?

İşyerlerinde, hem demirbaşlar, hem de malzeme ve ürünler, ciddi bir maddi değere sahip olabilir. Düzenli bir ciroya, nakit akışına sahip bir işletmede, sabit bir gelirin yanı sıra düzenli bir borç da söz konusu olabilir. İşletmelerin, hem olası kaza gibi risklere karşı, hem de ciro kaybı, kira kaybı gibi durumlara karşı kendilerini korumaları adına işyeri sigortası riskleri sıfıra indirebilir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için, yapılan risk analizlerinin ardından, geniş teminatlar içeren işyeri sigortaları önemli bir güvence sunması ile öne çıkıyor. İşini riske atmak istemeyen, markasını güvence altına almak isteyen tüm iş sahipleri, işyeri sigortasının kapsamını ve sunduğu avantajları incelemeli. Bir kaza ya da kötü bir olaydan önce, varlıklarımızı ve işimizi güvence altına almak çok fazla aklımıza gelmiyor ne yazık ki ancak, büyüyen işletmeler, her adımını güvence altına alan işletmeler oluyor.