Günümüzde marka bilinirliği ve satışları artırmak açısından dijital pazarlamanın önemi tartışılmayacak kadar kanıksanmıştır. Ancak işletme sahipleri tedarik zinciri aksıyor mu, resmi yükümlülükler eksiksiz yerine getiriliyor mu, sanal sunucu için erken mi gibi çok sayıda düşünülmesi gereken detayın arasında pazarlama stratejilerine odaklanmakta zorlanabilir. Oysa az çaba ve düşük bütçe gerektiren dijital pazarlama yöntemleri pek çok işletmenin hedefine daha hızla ilerleyebilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bugün özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin işine yarayacağını düşündüğümüz e-posta listesi oluşturmaktan içerik geliştirme yollarına dijital pazarlama dünyasının en etkili taktiklerini bir araya topladık.

● Başarılı bir dijital pazarlama stratejisi geliştirmek için, hedef kitlenizin takıldığı tüm platformların farkında olmanız gerekir. Bunun için tüm sosyal medya mecralarını iyice araştırmalı, her kanalın nasıl kullanıldığını, demografisini ve insanların neden o platformu tercih ettiğini anlamanız önerilir. Bu bilgiler, kitlenizle etkileşimlerinizde ve içerik geliştirme çalışmalarınızda size rehberlik edecektir.

Sosyal medya platformlarını, gönderileri, içeriği ve çevrimiçi davranışı analiz eden çok sayıda araç bulunmaktadır. Bunlar, müşteri tabanınızın hangi kanallarda, ne zaman ve ne kadar süreyle aktif olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

● En etkili dijital pazarlama stratejileri, gelişen beklentiler, trendler ve teknoloji nedeniyle sürekli değişmektedir. En baştan esnek ve kapsamlı bir plan oluşturmak odağınızı kaybetmeden uyum sağlayabileceğiniz alternatiflerin kolay entegresi, eyleme geçirilebilir hedeflerin ölçülebilmesi ve izlenebilmesi için önemlidir.

● İlgi çekici görseller, dikey videolar, hikaye gönderileri, 360 derece videolar ve canlı yayınlar kitlenizle bağlantı kurmanın en talep gören yollarındandır; bu şekilde tüm ekran boyutları için görsel pazarlamayı stratejilerinize dahil etmenin kritik önem taşıdığı unutulmamalıdır. Özellikle canlı videolar yeni bir ürün veya hizmeti paylaşırken veya özel bir etkinliği tanıtırken etkili olabilmektedir. Ancak öncesinde yayında neler söyleneceğinizi planladığınızdan ve yayın boyunca rahatsız edici olmayacak düzeyde ürüne odaklandığınızdan emin olmalısınız. Ayrıca yayını on dakikanın altında tutmanız, hem canlı izleyenlerin hem de sonradan izleyeceklerin olacağını düşünerek içeriği şekillendirmeniz, mümkünse YouTube kanalı oluşturmanız önerilir.

● Nereye gidersek gidelim, insanların telefonlarına bakıp durduğunu görüyoruz, bu yüzden artık mobil uyumdan da ötesine ihtiyaç duyacağınızı bilmelisiniz. Örneğin artırılmış gerçeklik mobil teknolojisinde kullanıcı deneyimine yeni bir boyut eklemiş durumda. Bu trendi ürününüze veya hizmetinize dahil etmek için neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz.

● Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, hem satın alma kararını etkilediği hem de insanlar kendi oluşturduğu içeriği görmeyi ve paylaşmayı sevdiği için önerilmektedir. Bunu sosyal medya platformlarında ya da web sitenizle entegre olabilen ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği inceleme, düzenleme olanağı sunan uygulamalar aracılığıyla hayata geçirebilirsiniz.

● E-posta pazarlaması, yüksek yatırım getirisi sağlamasıyla ünlüdür. Web sitesi ve sosyal medya ziyaretçilerinizi e-posta listenize kaydolmaya teşvik etmeniz pazarlama çabalarınız için çok önemli bir havuz oluşturmanız açısından önemlidir.

● Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi kullanmanız resmi bir iletişim stratejisi uygulamanıza, potansiyel dönüşümleri kaçırmadan ilerlemenize olanak tanır. Bu sistemler müşteri ve potansiyel müşteri verilerini düzenlemenizi ve dijital pazarlama taktikleri izlemenizi kolaylaştırır.

● Sağlam araştırma ve eyleme geçirilebilir tavsiyeler sağlayan alakalı ve ilgi çekici içerik, pazarlama açısından faydalıdır. Web seminerleri, teknik incelemeler, konferans sunumları, e-kitaplar, blog gönderileri veya kısa YouTube videoları gibi farklı içerik türlerine sahip olmanız tavsiye edilir. SEO için ek anahtar kelimeler eklemekten, harekete geçirici mesajlar iletmeye kadar bu konuda da trendleri izlemeniz önemlidir.

Uzman Görüşü



Dijital pazarlama ipuçları, çevrimiçi fırsatlardan yararlanmanız ve hedef kitlenizle etkileşim kurmanız açısından önemsenmelidir. Ancak web siteniz, mobil uygulamanız, crm yazılımınız, veri tabanlarınız ve e-posta sisteminiz gibi pazarlama stratejileriniz için etkili olan bileşenler güçlü hosting altyapısıyla desteklenmiyorsa tüm bu çabalar, hedefinize ulaşmanız için yetersiz kalacaktır. Bu tip dijital varlıkların; şirketlerin gelir ve prestijlerini doğrudan etkilediği günümüzde, kaliteli sunucu ortamlarıyla yol almak son derece önemlidir.

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