İlk özgeçmişinizi yazmak göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. Büyük olasılıkla aklınızda öğrenci kredileri vardır ve yaşıtlarınızdan önce bir işe girmenin baskısı bazen bunaltıcı olabilir.

İyi haber şu ki, kendinizi çaresiz hissetmenize gerek yok. Biraz çalışarak ve bir strateji izleyerek, iş piyasasına iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayacak etkili bir özgeçmiş oluşturabilirsiniz.

İşte ilk özgeçmişinizi yazarken bilmeniz gereken beş şey.

Beklentilerinizi yönetin

Çoğu ilk deneyiminizde olduğu gibi, sonuçlar söz konusu olduğunda beklentilerinizi ölçülü tutmak en iyisidir. Ne de olsa iş piyasası çok rekabetçidir. Daha önce iş deneyimi olan ve hatta bazen daha iyi akademik referansları olan kişilerle rekabet ediyor olacaksınız. Bu sizi caydırmak için değil, sadece bir gerçek: son araştırmalar, kurumsal iş ilanlarının ortalama 250 başvuru aldığını gösteriyor.

Bu faktörler toplu olarak sizin aleyhinize olabilir. Ancak rekabet iyi bir şeydir. Sizi daha fazla çaba göstermeye ve özgeçmişinizi ve pazarlanabilir becerilerinizi geliştirmenin yollarını aramaya itmelidir. Aslında, ilk özgeçmişler ve iş başvuruları söz konusu olduğunda, fikir, süreci bir öğrenme deneyimi olarak ele almak olmalıdır. Okuldan çıktıktan sonra kariyerinizin geri kalanında sahip olacağınız bir iş bulacağınızı düşünüyor musunuz? Pek olası değil. Özgeçmişiniz de aynı şekilde değişkendir; ona her başvuru ve iş deneyimiyle değişen canlı bir belge olarak bakın.

Bu nedenle, süreç ilk başta cesaret kırıcı görünse bile, elinizden geleni yapın; zamanla daha iyi hale gelecektir.

Deneyimlerinizi gözden geçirin

Yeni mezunlar ve ilk özgeçmişlerini yazanlar genellikle deneyimlerinin yeterince önemli olmadığından endişe duyarlar. Gerçek şu ki, işe alım uzmanlarını cezbetmek söz konusu olduğunda, "ne" yaptığınızdan ziyade bunun iş ilanıyla "nasıl" ilişkili olabileceği önemlidir.

Örneğin, İK koordinatörü olarak bir işe başvuruyorsanız, ilgili olabilecek herhangi bir yarı zamanlı iş deneyimine odaklanmak isteyebilirsiniz (örneğin bir fast food restoranında ekip lideri olarak çalışmak gibi). Yapmanız gereken, bir İK koordinatörünün işiyle ilgili sorumlulukları değerlendirmektir:

● Hizmet personeli ile günlük toplantılar düzenledi.

● Hizmet personeli eğitim kılavuzları hazırlandı ve güncellendi.

● Yeni servis personelinin eğitimini ve oryantasyonunu yönetti.

Deneyimlerinizi gözden geçirirken, yaptıklarınız ile başvurduğunuz işin gereklilikleri arasında ortak bir zemin bulun.

Özgeçmişinize profesyonel bir görünüm kazandırın

Bahsettiğimiz gibi, işe alım uzmanları genellikle bir seferde yüzlerce özgeçmişi incelemek zorunda kalırlar. Yapmak isteyeceğiniz son şey, sizinkini okumalarını zorlaştırmaktır.

Özgeçmişinizi kolay okunur hale getirin:

● Yaygın yazı tipi stilleri: Helvetica, Calibri ve Cambria

● 12-14 arasında bir yazı tipi boyutu

● Uygun aralıklar

● Deneyim, eğitim ve becerileri vurgularken en fazla altı madde işareti

● Kenar boşlukları çepeçevre 2,5 cm

● Sola Hizalı format (İki yana yaslı da kabul edilebilir)

CV Hazırlama, hayalinizdeki işi elde etmek için atacağınız ilk adımdır. Bu yüzden çok titiz olun ve CV'nizin profesyonel görünmesi için yeterince zaman ayırdığınızdan emin olun. Çok çalışan işe alım uzmanını her zaman aklınızda tutun ve iyi düzenlenmiş bir özgeçmişin savaşın yarısı olduğunu unutmayın.

İş ilanını bir rehber olarak kullanın

Özgeçmişinizin dikkat çekmesini sağlamanın en iyi yolu, onu iş tanımına göre uyarlamaktır.

Birçok işe alım görevlisi Başvuru Takip Sistemi (ATS) kullanır. Bu, özgeçmişinizi iş ilanıyla eşleşen anahtar kelimeler için tarayan bir yazılım programıdır. Özgeçmişinizde bu anahtar kelimelerden çok sayıda varsa, ATS'yi geçebilir ve işe alım sürecinin bir sonraki aşamasına geçebilirsiniz.

Bu nedenle, bir iş başvurusunu okurken aşağıdakilere dikkat edin:

● Zor beceriler için kullanılan anahtar kelimeler - İş tanımını gerçekleştirmek için gereken beceriler

● Sosyal beceriler için kullanılan anahtar kelimeler - İşverenlerin bir adayda aradığı nitelikler veya kişilik özellikleri

İdeal adayı tanımlamak için kullandıkları kelimeler, kendi özgeçmiş yazımınız için bir temel oluşturmalıdır. İş ilanıyla ne kadar çok eşleştirebilirseniz, özgeçmişinizin fark edilme olasılığı o kadar artacaktır.

Bir sayfa içinde tutun

Araştırmalar, bir işe alım uzmanının ortalama olarak bir özgeçmişi incelemek için sadece 10 saniye harcadığını göstermektedir. Özgeçmişiniz ne kadar uzun olursa, özellikle de giriş seviyesi bir pozisyon için, incelemeye zaman ayırma olasılıkları o kadar azalır. Tüm kabartmalardan kurtularak yalın ve özlü hale getirin.

İlk özgeçmişiniz bir sayfayı geçmemeli ve yalnızca ilgili bilgileri listelemelidir.