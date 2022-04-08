Kalplerin sohbete, ruhların ibadete doyacağı Ramazan ayının tüm maneviyatı İftar Saati’yle her gün 18:50’de Kanal 7 ekranlarında…

RAMAZAN AYININ COŞKUSU VE BEREKETİ KANAL 7 EKRANLARINDA YAŞANIYOR

İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği mübarek Ramazan’ın tüm coşkusu Kanal 7 ekranlarında yaşanıyor. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın sohbetleri, ekranların başarılı yüzü Muhsin Bay’ın sunumuyla İftar Saati, Ramazan ayı boyunca her gün Zal Mahmut Paşa Camii’nin bahçesinden evlere konuk oluyor.

Ruhların şifa bulduğu, kalplerin ibadete doyduğu, on bir ayın sultanı Ramazan ayı Kanal 7 ekranlarında büyük bir heyecanla karşılanıyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen ismi Muhsin Bay’ın sunumu, anlattıklarıyla kalpleri ferahlatan emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın sohbetiyle İftar Saati, izleyicisinin iftar heyecanına ortak oluyor. İstanbul’un önemli bölgelerinden Eyüpsultan’da yer alan Zal Mahmut Paşa Camii’nin bahçesinde izleyici karşısına çıkan İftar Saati, İslamiyet’i doyasıya yaşamak isteyenlere rehberlik yapıyor. Ramazan’a özel sohbetler, Hz. Muhammed’in yaşamından örnekler, kalpleri ferahlatan ibadetler İftar Saati ile izleyiciye aktarılıyor.

Ramazan ayında yapılacak ibadetler, Allah ile kulu arasında köprü olan çok özel dualar, İslam tarihinden kesitler ve bu mübarek ayın faziletleri İftar Saati’nde yer alıyor.

Kalplerin sohbete, ruhların ibadete doyacağı Ramazan ayının tüm maneviyatı İftar Saati’yle her gün 18:50’de Kanal 7 ekranlarında…

6 NİSAN 2022 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 Dizi 'Benim Adım Melek'

09:15 TV Filmi 'Kül' TV FİLMİ

11:00 Dizi 'Hz. Yusuf'

12:30 Nermin'in Enfes Mutfağı YAŞAM Dizi

13:30 Dizi "Baş Tacım" DİZİ

15:30 Dizi 'Can Yoldaşım' DİZİ

18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER

18:50 İftar Saati (Canlı Yayın) RAMAZAN

20:00 Dizi 'Emanet' (Yeni Bölüm)

21:20 Dizi 'Hz. Yusuf' DİZİ

23:20 Dizi "Diriliş Ertuğrul" DİZİ

02:15 Mustafa Karataş İle Sahur Vakti (Canlı Yayın)

05:15 Mukabele RAMAZAN

Ramazan ayı boyunca Kanal 7’de ekranlara gelen İftar Saati’nde Cumartesi günü ilginç bir olay yaşandı.

Telefon bağlantısıyla soruların yöneltildiği programda, bir izleyicinin sorusu herkesi şaşkına çevirdi. Necmettin Nursaçan’a “Ölen oğlum morgda benimle konuştu. Bu durum iyi mi kötü mü?” diyen izleyici yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Oğlumu bir kazada kaybettim. O gün beni hastaneye çağırdılar. Morga girdiğimde gözleri kapalıydı fakat ben girdikten sonra açtı. ‘Yavrum benimle konuşmak mı istiyorsun?” diye sordum. O hep benim ayaklarımı öperdi, ben de ayaklarına doğru giderek öptüm. Bu esnada gözleri hala açıktı. ‘Oğlum artık ebediyen mi gidiyorsun?’ dedim ve ardından oğlumun, ‘Evet anne sakın üzülme.’ dediğini duyar gibi oldum. Ben de ‘Babana ve diğer ölmüşlerimize selam söyle’ dedim. O sırada kendimi kötü hissettim, düşecek gibiydim. Allah’a düşmemem ve sabırlı olmam için dua ettim. Sonra bir ışık benim içime doğru geldi. Daha iyi hissettim. Yavruma ayrılık saatinin geldiğini söyleyerek dışarı çıktım, çıkar çıkmaz da fenalık geçirmişim. O yıkanırken de çok güzel gülüyordu. Hocam ben bu durumu çözemedim. Nedir bu? İyi mi yoksa kötü mü?”

Yaşadıklarını göz yaşlarıyla anlatan izleyiciye Necmettin Nursaçan, “Kaza geçirerek öldüğü için şehit olmuş. Rabbim herkesi ebedi hayatta sevdiklerine kavuştursun.” dedi. İzleyicinin sorusunu ise “Gözlerini açması fiziki bir durum olabilir. İyi ya da kötü olarak yorumlamak doğru değildir. Ancak ölünün gülmesi, iyiye alamettir. Hayırla yorumlanır.” ifadeleriyle açıkladı.