Geçen Hafta Hayat Bugün Final Bölümüyle Yayınladı.

Geçen Hafta Hayat Bugün Final Bölümüyle Yayınladı. Hayat Bugün Dizisi Bitti.

Hayat Bugün 'ün final bölümünde neler oldu?

Hisarönü Hastanesi hem Barış hem Derin’in kazalarıyla çok zor bir gece yaşamaktadır.

Her zaman hastaların hayatını kurtarmaya çalışan hekimlerimiz bu sefer aynı sınavı arkadaşları için verirler.... Geçmişte kalp nakli olan bir hastanın hastaneye gelmesi Barış’ı alt üst eder çünkü bu hasta Barış’ın ölen ablası Bilge’nin kalbini taşımaktadır. Barış o kalbi yaşatmak için geceli gündüzlü çalışır.

Derin’i neredeyse kaybetmiş olan Aras ise artık ilişkileri hakkında net bir karar vermiştir, geriye kalan tek şey bunu Derin’e itiraf etmektir... Ayrıca Derin ve Mert’in trafik kazasında bir karı-koca da yaralanmıştır.

Mert suçluluk içinde kıvranırken bu kazadan sadece küçük yaralarla kurtulan kadının ise bazı şüpheli davranışları vardır. Kadın ile ilgili gerçekler ortaya çıktığında ise tüm hastane büyük bir şok yaşar...

Finalde ise Barış’ı hem hekimliği hem ailesiyle ilgili önemli bir karar beklemektedir, Hisarönü ailesi ise ona çoktan duygusal bir sürpriz hazırlamıştır...