atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Hakim 1.Bölümde Neler Olacak?

“Ciğerimi söküp atan o şerefsizi bul. Bul ki avuçlarımda parçalayayım kalbini!”

atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren yeni dizi, tanıtımıyla ilgi odağı oldu. Muhteşem senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla izleyici ekran başına kilitlemeye gelen Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

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Merakla beklenen yeni dizi Hakim muhteşem oyuncu kadrosu ile sete çıktı. Hakim'de hangi önemli oyuncular yer alıyor? İşte Hakim dizisi konusu ve oyuncuları... Ekranlarının yeni dizisi Hakim yakında atv ekranlarına geliyor. Muhteşem bir kadroyla izleyicisiyle buluşacak olan yeni dizi Hakim ile ilgili en çok merak edilen soru yanıt buldu. Hakim dizisi oyuncu kadrosunda birçok önemli isim yer alırken genç oyuncular da ustalara eşlik ediyor. atv'nin yeni dizisi Hakim'in kadrosunda hangi önemli isimler yer alıyor? Your Honor adlı yabancı dizinin uyarlaması olan Hakim ne zaman başlayacak? İşte Hakim dizisi konusu ve oyuncuları... Hakim dizisinde hangi oyuncular rol alıyor? İşte Hakim dizisi oyuncu kadrosu...

atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Hakim, muhteşem kadrosuyla göz kamaştırdı. İddiasını ilk tanıtımıyla gösteren yeni dizide Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Erdal Beşikçioğlu'ndan sonra ünlü oyuncu Ebru Özkan da dizide yer alacak isimler arasına girerken Hakim oyuncu kadrosu yeni isimlerle güçlendi.

Limon Film imzasıyla sete çıkan Hakim'de Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Usta isimler ile genç oyuncuları bir araya getiren Hakim'in çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yeni dizi Hakim ne zaman başlayacak? Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla izleyicisini atv ekranlarına kilitleyecek olan yeni dizi Hakim için yoğun çalışmalar devam ediyor. Sete çıkan dizi çok yakında atv'de başlıyor. Televizyon izleyicisi, sezonun en iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Hakim'i merakla bekliyor.

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Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Hakim sürprizlerle geliyor. Hakim hangi konuyu işleyecek? Hakim dizisi konusu ile fark yaratıyor Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Your Honor uyarlaması olan Hakim, farklı konusuyla öne çıkıyor. Dizide, yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınıyor. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunuyor. atv'nin yeni dizisi Hakim'in senaryosunu kim yazdı?

Hakim dizisinin yönetmeni kim? Limon Film imzası ile atv ekranlarına gelecek olan dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Dizinin genel koordinatörlüğünü Akın Topuz yaparken yönetmen koltuğunda iki isim yer alıyor. Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Büyük merakla beklenen dizinin senaryosunu ise Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma ikilisi yazıyor.

Yayınlandığı günden itibaren çok konuşulan Hakim tanıtımını izlemek için tıklayın. Birbirinden özel Hakim dizi içerikleri YouTube'da! Hakim dizisini YouTube üzerinden takip etmek için tıklayın. Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Hakim ile ilgili son dakika gelişmelerini atv.com.tr'den takip edebilirsiniz.