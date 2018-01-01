"Yerel seçimler" Arama Sonuçları

Danimarka yerel yönetimine 41 Türk seçildi
Danimarka yerel yönetimine 41 Türk seçildi
Kosova'da halk sandık başında
Kosova'da halk sandık başında
İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu başladı
İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu başladı
Şabanözü'nde 2014'te iptal edilen belediye başkanlığı seçimi
Şabanözü'nde 2014'te iptal edilen belediye başkanlığı seçimi