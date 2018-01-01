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"Yerel seçimler" Arama Sonuçları
Danimarka yerel yönetimine 41 Türk seçildi
Kosova'da halk sandık başında
İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu başladı
Şabanözü'nde 2014'te iptal edilen belediye başkanlığı seçimi
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