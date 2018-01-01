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"Para cezası" Arama Sonuçları
İHA cezalarında zamlı tarife
Mahrez'e ceza kapıda
İstanbul'da günde 4 bin trafik cezası kesildi
EPDK'dan 9 akaryakıt şirketine 4,4 milyon lira ceza
Kırıkkale'de kaçak avcılara 60 bin lira ceza
Wells Fargo ABD Hükümeti'ne 3,5 milyon dolar ceza ödeyecek
Eskişehir'de kumar operasyonu
Hoparlörle anons yapan seyyar satıcılara para cezası
Sivas'ta 118 motosiklete 123 bin lira ceza
Aldatıcı reklamlara 4,5 milyon lira ceza
Beyşehir Gölü'nde yasak avlalan balıkçılar yakalandı
UEFA'dan 4 kulübe para cezası
EPDK'dan 6 akaryakıt şirketine 2,1 milyon lira ceza
İngiltere’de Muhafazakar Parti'ye para cezası
Evlilik programlarına yine para cezası verildi
Sivil denetim yapan polisten otobüs sürücülerine ceza
Kaçak geyik avlayana 13 bin 272 lira ceza
Kaçak avlananlar suçüstü yakalandı
Vestel Ticaret'e 8 milyon lira idari para cezası
Teknosa'ya idari para cezası
Karaman'da asayiş uygulamaları
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