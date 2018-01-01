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"Meke gölü" Arama Sonuçları
Meke Gölü yağmur bekliyor
"Dünyanın nazar boncuğu" can suyu bekliyor
Öğrenciler Meke Gölü'ne bidonla su döktü
Konya'da kar temizleme çalışmaları
Meke Gölü'nde "kar" güzelliği
Vali Canbolat'tan Karapınar'a ziyaret
Meke Gölü'nde "tuz" güzelliği
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