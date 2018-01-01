"Ay" Arama Sonuçları

Ay'da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi
Ay'da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi
Ay'da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi
Ay'da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi
Ay'da su izine rastlandı
Ay'da su izine rastlandı
SpaceX'ten Ay'ın çevresinde uçuş imkanı
SpaceX'ten Ay'ın çevresinde uçuş imkanı
Ay'a ayak basan son astronot Gene Cernan öldü
Ay'a ayak basan son astronot Gene Cernan öldü
Ay, sanılandan daha yaşlı çıktı
Ay, sanılandan daha yaşlı çıktı