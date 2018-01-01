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"Ay" Arama Sonuçları
Ay'da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi
Ay'da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi
Ay'da su izine rastlandı
SpaceX'ten Ay'ın çevresinde uçuş imkanı
Ay'a ayak basan son astronot Gene Cernan öldü
Ay, sanılandan daha yaşlı çıktı
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