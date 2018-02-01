"Asayiş uygulamaları" Arama Sonuçları

Nevşehir'de "İl merkezi şok uygulama" adıyla çalışma yapıldı
Nevşehir'de "İl merkezi şok uygulama" adıyla çalışma yapıldı
Karaman'da asayiş uygulamaları
Karaman'da asayiş uygulamaları
Nevşehir'de aranan 251 kişi yakalandı
Nevşehir'de aranan 251 kişi yakalandı
Kırşehir'de asayiş uygulamasında aranan 3 şahıs yakalandı
Kırşehir'de asayiş uygulamasında aranan 3 şahıs yakalandı
Karaman'da asayiş uygulamaları
Karaman'da asayiş uygulamaları