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"Asayiş uygulamaları" Arama Sonuçları
Nevşehir'de "İl merkezi şok uygulama" adıyla çalışma yapıldı
Karaman'da asayiş uygulamaları
Nevşehir'de aranan 251 kişi yakalandı
Kırşehir'de asayiş uygulamasında aranan 3 şahıs yakalandı
Karaman'da asayiş uygulamaları
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