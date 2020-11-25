Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman? Zümrüdüanka bu akşam 20.00'de FOX'ta! Canlı İzle

Suhandan da Zümrüt'ten farklı değildir. Hamit ile yaşadıkları ve aralarına giren mesafe Suhandan’ı kötü etkiler. Demirkan Konağı’na dönmek istemeyen Suhandan’ın kafası hiç beklemediği bir konukla yaptığı konuşmadan sonra karışmaya başlayacaktır.

Hamit ise babası ve Canan'ın aksi yönde telkinlerine rağmen Suhandan'dan vazgeçmeme konusunda kararlıdır. Suhandan'ı görmek istediğindeyse karşısına hiç beklenmedik biri çıkar. Kendini yeniden Demirkan ailesine kabul ettirmeye çalışan Abbas ve Hamit'in karşılaşması bir daha asla düzelmeyecek, asla geri dönülemeyecek bir sonuç yaratacaktır.

Bu olaydan sonra Demirkan ve Özgüç konaklarında hiçbir şey eskisi gibi sakin kalmayacak, iki aile büyük bir savaşa girecektir.

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün, yönetici yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın, proje tasarımını Can Sinan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu ve senaryosunu Berat Deniz Demirbilek, Serdar Soydan ile Tufan Bora’nın kaleme aldığı dizinin yarın bölüm tekrarı yayınlanacak.

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı ve Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden “Zümrüdüanka”, 25 Kasım Çarşamba saat 20.00'de yeni bölümüyle FOX’ta.

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