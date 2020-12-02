Zümrüdüanka 21. Bölüm (2 Aralık 2020) Canlı İzle - Son Bölüm

2 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Zümrüdüanka Yeni Bölüm ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demirkanlar ve Özgüçler arasındaki gerilim artık bir savaşa dönüşmüştür. Behram Özgüç, Serhat’ın elinden bütün sevdiklerini almaya kararlıdır. Serhat üzerine atılan suçtan bir an önce kurtulup ailesinin yanında olmanın derdindedir. Ancak Behram planları bozuldukça Serhat için yeni tuzaklar hazırlamaktadır.

Zümrüt sahip olduğu sır yüzünden korkunç bir ikilemin içine düşer. Bu sırrın ortaya çıkması Serhat’ı darmadağın edecektir. Ancak saklaması da hiç kolay olmayan bir sırdır bu.

Suhandan yaşadığı acının tesiriyle adım adım geri dönülmez bir yola girmektedir. Serhat’ın ve bütün ailesinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek kendine yeni bir dost edinecektir. Ancak Suhandan’ın asıl amacı ona acı çektiren herkesten öç almaktır artık. Zümrüt ve Serhat bu dönüşümün farkına varmadıkça tehlike giderek büyüyecektir.

Zümrüt’ün yanlış kişiye güvenmesi Demirkan ailesinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM

00.15 KEFARET

02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.30 BABAM SINIFTA KALDI

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR