Zümrüdüanka 18. Bölüm izle tek parça Full CANLI İzle. Zümrüdüanka 19. Bölüm Fragmanı yayınladı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zümrüt ve Serhat’ın evlenme kararı, Azimet’in sonunu düşünmeden hareket etmesine sebep olur. Serhat ve Azimet, kopma noktasına gelirler.

Serhat ve Zümrüt, herkese ve her şeye rağmen sonunda evlenirler. Bunca badireden sonra, sadece mutlu olmak için birbirlerine söz verirler. Ancak Abbas’ın, Meliha üzerinden kurduğu plan da hızlanmıştır.

Suhandan, Hamit’in oğluna kendini kabul ettiremez. Suhandan bunun üzüntüsünü yaşarken, onu daha kötü günlerin beklediğinden habersizdir.

Meliha, çok tehlikeli bir durumun içine düşer. Bunu herkesten saklamaya çalışsa da Zümrüt ve Serhat, Meliha’nın başına geleni öğrenirler. Serhat, Abbas’ı bulup, hesap sormak için her yerde onu arar. Abbas da Serhat’tan kaçarken, çok yanlış birine sığınır. Serhat, adaleti sağlamaya çalışırken, yine en yakınları tarafından sınanacaktır.

Meliha, içine düştüğü durumdan kurtulabilecek midir? Zümrüt ve Serhat, mutlu olmak için daha ne kadar bedel ödeyecektir?

17. BÖLÜM GEÇEN BÖLÜM ÖZETİ

Abbas, Serhat’ın gazabına uğrayacağını anlayınca, çareyi kaçmakta bulur. Abbas, kendini korumaya aldığını düşünürken, en büyük müttefiki olan Azimet’i kaybetmek üzere olduğundan habersizdir.

Serhat ve Deniz, boşanırlar. Zümrüt, Serhat’ın aşkına daha fazla kayıtsız kalamaz. Serhat ve Zümrüt, yaşadıkları tüm acılardan sonra, mutlu olmak için her şeye karşı durmak isterler. Ancak Abbas uzakta olsa dahi, onları temelli ayırmak için, çok tehlikeli bir planın tohumlarını ekmeye başlamıştır.

Suhandan’ın inadı, onu Hamit’le olan ilişkisini bitirme noktasına getirir. Ancak Deniz’in vereceği akıl, Suhandan’ın ilişkisine başka bir gözle bakmasını sağlayacak ve ona, yepyeni bir kapı açacaktır.

Zümrüt, tüm yaşananlardan sonra bir karar alır. Zümrüt’ün aldığı kararla, sadece Serhat’ın değil, tüm konağın kaderi değişecektir.

Abbas, günahlarından kaçabilecek midir? Zümrüt’ün aldığı karar, nelere yol açacaktır?

Zümrüdüanka yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

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