Zümrüdüanka 16. Bölüm HD Canlı İzle - Son Bölüm

Abbas, Zümrüt ve Serhat’ı ayırmak için, gözünü karartır. Ancak tüm yaptıklarının bedelini, yeni doğan oğlunu görememekle öder.Serhat, Deniz’den boşanmak için işlemleri hızlandırır. Deniz de konakta kalıcı olmak adına, yeni iş birliklerinin önünü açar.



Zümrüt, Cihan’ın atölyesinde işe başlar. Serhat, bunu hiç tahmin etmediği bir anda öğrenir. Zümrüt’ü, Cihan’dan kıskanır. Ancak Zümrüt, sevdiği işi yapmak konusunda kararlıdır.Serhat, ailesinin ve amcasının ölümünden dolayı Abbas’tan şüphelenirken, şüphelerine cevap bulmak için, Abbas’ın kara kutusu Niyazi Çavuş’un peşine düşer.



Suhandan, Hamit’in ona attığı adımı yanlış anlayınca, Demirkan Konağı’na döner. Ancak bu ayrılık, ikisine de iyi gelmez.Serhat’ın Abbas’a öfkeyle atacağı adım, Zümrüt’le yeniden bir arada olma ihtimalini yok etmek üzeredir. Zümrüt, felakete dönüşen bu duruma kayıtsız kalamaz. Serhat, Niyazi Çavuş’u bulabilecek midir? Zümrüt, Serhat’ı dönüşü olmayan bu yoldan geri döndürebilecek midir?

Zümrüdüanka yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

24 EKİM 2020 SAAT 20.00 BAŞLAYACAK DİZİNİN;

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Abbas, cezaevine girer. Zümrüt’e yaptığının bedelini ağır bir şekilde öderken; içinde biriken öfke, onu çok daha tehlikeli hale getirir. Zümrüt ve Serhat’a, bundan sonra huzur vermeyecektir.

Zümrüt, babasını aramaya başlar. Bunu öğrenen Cihan da Zümrüt’e hem yardımcı hem de yakın olmak için harekete geçer. Zümrüt ve Cihan, adım adım tehlikeye doğru yürümektedirler. Serhat, bu olanları öğrendiğinde, Zümrüt’ün kendisini bilerek uzak tutmaya çalıştığını anlar. Ancak sevdiği kadını korumak için, kendisini ateşe atmaktan çekinmez.

Suhandan ve Hamit, mutlu olmak için yakaladıkları umuda sımsıkı sarılırlar. Ancak onların dünyasında, her mutluluğun bir de bedeli vardır. Birbirlerine henüz kavuşmuşlarken, ayrılık kapıya gelir.

Deniz, Zümrüt’ü hayatlarından tamamen çıkarmak için, başka planlar yapmaya başlar. Kurduğu oyunların işlediğini düşünürken, hayatın da ona başka oyunlar oynadığından habersizdir.

Işık’ın içine düştüğü bir durum, Serhat ve Cihan’ı iki baba olarak bir araya getirir. Kızları için düşmanlığını bir kenara bırakıp, birlik olurlar. Zümrüt de kaderini değiştirecek bir yola doğru ilerlediğinden habersizdir.

Abbas, özgürlüğüne kavuşabilecek midir? Zümrüt’ü bekleyen tehlike nedir?