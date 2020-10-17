Zümrüdüanka 15. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Zümrüt, babasını aramaya başlar. Bunu öğrenen Cihan da Zümrüt’e hem yardımcı hem de yakın olmak için harekete geçer. Zümrüt ve Cihan, adım adım tehlikeye doğru yürümektedirler. Serhat, bu olanları öğrendiğinde, Zümrüt’ün kendisini bilerek uzak tutmaya çalıştığını anlar. Ancak sevdiği kadını korumak için, kendisini ateşe atmaktan çekinmez.

Suhandan ve Hamit, mutlu olmak için yakaladıkları umuda sımsıkı sarılırlar. Ancak onların dünyasında, her mutluluğun bir de bedeli vardır. Birbirlerine henüz kavuşmuşlarken, ayrılık kapıya gelir.

Deniz, Zümrüt’ü hayatlarından tamamen çıkarmak için, başka planlar yapmaya başlar. Kurduğu oyunların işlediğini düşünürken, hayatın da ona başka oyunlar oynadığından habersizdir.

Işık’ın içine düştüğü bir durum, Serhat ve Cihan’ı iki baba olarak bir araya getirir. Kızları için düşmanlığını bir kenara bırakıp, birlik olurlar. Zümrüt de kaderini değiştirecek bir yola doğru ilerlediğinden habersizdir.

Abbas, özgürlüğüne kavuşabilecek midir? Zümrüt’ü bekleyen tehlike nedir?

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14. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Serhat, sevdiği kadını elinden almak isteyen kişinin Abbas olduğunu öğrenince, deliye döner. Amcasının aylarca gözünün içine bakarak yalan söylemesi, Serhat’ı ayrıca hayal kırıklığına uğratır. Bu hayatta, Zümrüt’ten başka inanıp, güveneceği kimsenin olmadığından artık emindir.



Abbas, Zümrüt’ün akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp, Serhat’ın aklını karıştırmaya çalışır. Serhat, Abbas’ın tek bir lafına bile inanmazken; Abbas’ı Serhat’ın elinden, sürpriz biri kurtarır.



Tüm bu olanları fırsata çeviren Deniz, Zümrüt’ü hayatlarından çıkarıp, Serhat ve Işık’la gerçekten aile olabilmek için, kozlarını kullanmaya başlar. Sakin, ama kararlı bir şekilde ilerlemektedir.

Hamit’in bazı adımları; Suhandan’ın önyargılarını kırarken, ikili arasında beklenmedik gelişmelere vesile olur.



Zümrüt, konakta kalmayı daha fazla gururuna yediremez. Serhat’ı bile hayatından çıkarmayı göze alarak, küllerinden yeniden doğmak için hikayesinin başladığı yere; baba ocağına döner. Cihan, Zümrüt’ü şaşkınlığa uğratan bir teklifte bulunur. Zümrüt, ne cevap vereceğini bilemezken, Serhat da Zümrüt’le kaderlerini yeniden yazmak için harekete geçer.

Serhat, kaderle girdiği mücadeleden galip çıkabilecek midir? Zümrüt’ün Cihan’a cevabı, ne olacaktır?