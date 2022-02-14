Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14-18 Şubat Yarışmacıları Kimler? Zuhal Topal 14-18 Şubat Zeynep, Maysa, Bilge, Oğuz, Mehmet Kimdir?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yeni katılan yarışmacılar ve aldıkları puanlar haber50.com adresinde. Yeni haftanın şanslı yarışmacıları ve bu hafta alacakları puanlara dair her şey bu sayfada yer alacak.

İşte 14 Şubat ile 18 Şubat arasında yarışacak olan yarışmacılar ve alacakları tüm puanlar bu sayfada yer alacak.

14-18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışmacıları Kim?

Yeni haftada Zeynep Hanım: Yeni haftada seyirciler tarafından dış görünüşüyle çok dikkat çeken Zeynep hanım oldukça merak ediliyor.

Yemekteyiz Maysa Kaya: Zuhal Topal'ın Fox Tv ekranlarında ki yarışması ile yarışan Maysa Kaya hamburgerleri ile dikkat çekiyor.

Yemekteyiz Bilge Öğüt: Daha önce Yemekteyiz programında yarışan Bilge hanım hünerleri ile dikkat çekiyor. Aslen Artvin'li ve satış sorumlusu olarak çalışıyor.

Yemekteyiz Oğuz Bey: Yeni hafta Oğuz bey hakkında pek fazla bilgiye yer verilmedi. Bilgiler geldikçe haber50.com sayfasında yer alacak.

Yemekteyiz Mehmet Bey: Yeni hafta Mehmet bey hakkında pek fazla bilgiye yer verilmedi. Bilgiler geldikçe haber50.com sayfasında yer alacak.

14-18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz Puanlamaları

Yeni haftada yarışmacıların aldıkları tüm puanlar bu sayfada yer alacak.