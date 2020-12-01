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Zuhal Topal'la Sofrada 487. Bölüm Canlı Tek Parça HD İzle 1 Aralık Salı
Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor
Gündem 01.12.2020, 12:55
Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor
Kayınvalideler Maysa'nın Menüsünü Basit Buldu, Sakine ve Naciye Hanım Arasında Havalı Tartışması. Kayınvalideler Hamburgeri Yerken Zorlandı Zuhal Topal, Fatma Hanım'ın Hamburgerini Kesti.Zuhal Topal Yapılan Eleştirilere Sinirlendi.Maysa'nın Puanlaması Yapıldı