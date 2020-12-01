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Zuhal Topal'la Sofrada 487. Bölüm Canlı Tek Parça HD İzle 1 Aralık Salı

Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor

Gündem 01.12.2020, 12:55
Zuhal Topal'la Sofrada 487. Bölüm Canlı Tek Parça HD İzle 1 Aralık Salı
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Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor

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Kayınvalideler Maysa'nın Menüsünü Basit Buldu, Sakine ve Naciye Hanım Arasında Havalı Tartışması. Kayınvalideler Hamburgeri Yerken Zorlandı Zuhal Topal, Fatma Hanım'ın Hamburgerini Kesti.Zuhal Topal Yapılan Eleştirilere Sinirlendi.Maysa'nın Puanlaması Yapıldı 

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